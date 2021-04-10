【沙田開槍】沙田鳴槍案警方拘2人　涉本地爆竊集團再多3同黨被捕

▲ 警方今日(10日)表示涉案男司機及女乘客懷疑牽涉一個本地爆竊集團。（擷自警方fb專頁）

沙田日前發生交通警追截可疑車輛時鳴槍事件，警方今日(10日)表示涉案男司機及女乘客懷疑牽涉一個本地爆竊集團，遂於昨日及今日採取行動拘捕多3名嫌疑同黨，分別是2男1女，至今合共有5人被捕，料牽涉最少3宗新界區店舖爆竊案，涉及總值33多萬元的智能電話、平板電腦及現金，不排除有更多人被捕。

新界北總區重案組第二隊總督察徐嘉穎表示，過去兩個月警方於上水及屯門接獲3宗犯案手法一致，均於凌晨發生的店舖爆竊案，主要針對商場賣電話的商戶，共損失78部電話、平板電腦以及現金，總值超過33萬元，經調查後發現屬同一爆竊集團所為。

她稱，涉案集團分工精細，成員分別負責探路、視察、爆破和搜掠等，並以工具撬開店舖的電閘或鎖頭，犯案後登上套有假牌的私家車逃走。警方調查沙田開槍案期間翻查大量閉路電視，留意到涉案私家車有獨特花紋，再辨認疑犯的樣貌，鎖定他們與較早前新界區內的爆竊案有關。

警方其後鎖定他們的同黨，昨日在天水圍拘捕多兩人。警方亦發現，爆竊集團在地下渠道將贜物變賣折現，今日再拘捕多一名男子，並在元朗一間電話店舖中，檢獲一批贜物，包括39部電話及6部平板電腦，市值約10萬元。

被補的3男2女涉及「爆竊」及「處理贜物」罪，年齡由37至46歲，報稱地盤工人、售貨員和無業。警方稱，調查行動仍然繼續，不排除有更多人被捕，呼籲店舖東主要啟動放盜及保安措施，不要將貴重財物存放在店內。

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責任編輯：陳正怡