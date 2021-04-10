牛下女車神李慧詩獲頒香港傑出運動員　明言今年全運會後或考慮退役

▲ 2019年香港傑出運動員選舉延至今日(10日)公布結果。（照片由港協暨奧委會提供）

本港新冠肺炎疫情肆虐逾年，2019年香港傑出運動員選舉延至今日(10日)公布結果，「牛下女車神」李慧詩六度蟬聯「星中之星香港傑出運動員」大獎；而女子桌球手吳安儀、港隊劍擊代表江旻憓、香港游泳代表何詩蓓，以及輪椅羽毛球運動員陳浩源等亦獲選為香港傑出運動員。

34歲李慧詩今日出席頒獎典禮，更首度表示考慮退役，惟今年東京奧運不會是自己最後一項比賽，參與9月全運會之後會考慮退下來，期望年輕運動員能接軌；又形容年紀大運動員體力不及年輕運動員，但較有能耐及堅持，相信同樣可以有好表現。

▲ 牛下女車神李慧詩獲頒香港傑出運動員，明言考慮今年全運會後退役。（經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥出席頒獎禮時表示，香港運動員近年表現優異，於大型綜合運動會及國際比賽中屢創佳績，受疫情影響很多國際賽事被迫取消，仍無阻香港運動員爭取佳績的決心，不懈地進行嚴格訓練；又指東京奧運會和殘疾人奧運會舉行在即，香港運動員正積極備戰，希望運動員再創佳績，為港爭光。

她提到，特區政府會繼續支持香港體育發展，自上年度開始，已大幅增加對港協暨奧委會和各受資助體育總會的資助，並檢視各個體育總會的運作及內部監管機制。

港協暨奧委會今屆選舉共收到50個體育總會共156個提名，原訂於去年3月舉行的頒獎典禮，惟受疫情影響多次延期至今日舉行。同時會場內亦增設「敢動藝術」展覽，展示多個由本地藝術家與香港運動員聯手合作製成的藝術品，即看現場情況：

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責任編輯：陳正怡