【愛暉樓撤離】愛暉樓再增2人初步確診　防護中心傍晚陸續安排相關居民撤離

▲ 衞生防護中心傍晚起陸續安排愛暉樓第3座10、31及32室單位所有住戶撤離。（黃建輝攝）

本港今日(10日)新增5宗新冠肺炎確診個案，2宗本地個案都涉及屯門友愛邨愛暉樓09室單位，包括一名6歲男童，居愛暉樓2109室，另一名66歲男子則居於2209室單位；同日亦再錄2宗愛暉樓初步確診個案，涉及32室住戶，衞生防護中心傍晚起陸續安排愛暉樓第3座10、31及32室單位所有住戶撤離，涉及210人。

多名身穿保護衣的人員傍晚於友愛邨愛暉樓，安排居民撤離，即看撤離情況：

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至於今日確診的愛暉樓患者，包括一名6歲男童，根據衞生防護中心昨日(9日)提及，患童上月22日最後上學，近日曾訪屯門兆安苑定基閣，與數名學生一起補習。不過根據衞生防護中心最新確診者到訪處名單，患童曾於4月1日到訪屯門東華三院鄧肇堅小學。

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責任編輯：陳正怡