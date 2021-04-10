【聲夢傳奇】14歲姚焯菲壓力大爆喊　潘靜文輸分數不輸風度

▲ 《聲夢傳奇》的鍾柔美（左）與姚焯菲在「危險區」

TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》今晚（4月10日）首播，15位參賽者林沚羿、潘靜文、姚焯菲、張馳豪、林君蓮、詹天文、黃奕斌、孫漢霖、炎明熹、蔡愷穎、冼靖峰、鍾柔美、文凱婷、何晉樂及林智樂當中，最低分一位將在第一回合被淘汰。

今晚播出的《聲夢傳奇》第1集，以及下周播的第2集為第一回合的內容，今晚的第1集由當中的鍾柔美、張馳豪、姚焯菲、林智樂、詹天文、何晉樂及潘靜文先出場，逐一演繹自選歌曲，再由25位樂壇不同界別代表所組的評審團評分評分，較低分的一位暫安排進入「危險區」。

▲ 姚焯菲

姚焯菲入「危險區」

第一位出場是年僅14歲的鍾柔美（Yumi），她選唱《天窗》表演不俗，但比第二位出場選唱《刻在我心底的名字》的張馳豪遜色，於是要進入「危險區」。

雖然Yumi獨自在危險區時，心情有點不安，但很地因為也是14歲的姚焯菲（Chantel）選唱《在月台上等你》表現失準只得9分，由她換位在「危險區」。

▲ 詹天文唱《泡沫》奪24分。

潘靜文反安慰姚焯菲

因為隨後幾位參賽者的成績不錯，當中詹天文表演最佳，唱《泡沫》獲好評奪24分，成暫時最高分參賽者。而全晚在房中流淚的姚焯菲更曾失落稱：「我冇諗過咁低分，真係好失望，應該成晚都喺呢間房。」

不過今集最後上場的潘靜文（Sherman）唱《你是你本身的傳奇》只得到8分，取代姚焯菲入「危險區」。

▲ 潘靜文只得獲8分，不過反安慰小妹妹眼濕濕的姚焯菲，甚有大姐姐風範。

雖然潘靜文難掩失望之情，不過，相對冷靜地說：「原本以為自己起碼有15分，冇諗過會咁，我真係好唔捨得。身為大姐姐，留喺呢個位置，對大家嚟講可能係好事，我代替咗Chantel個位，可以幫佢承受。」

而且潘靜文入危險區後，還反過來安慰姚焯菲，表現出大姐姐風範甚有風度。