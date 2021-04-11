【5000元消費券】4間儲值支付工具包括八達通、支付寶香港協助發放　料暑假期間接受登記

▲ （陳永康攝）

市民期待的5000電子消費券，終有最新公布，政府今日（11日）表示，正密鑼緊鼓籌備消費券計劃，並已甄選4間儲值支付工具營辦商協助推行計劃，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK。政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布計劃詳情，目標是在暑假期間開始接受登記。



財政司司長於2021至2022年度《財政預算案》公布，向每名合資格的十八歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000元的電子消費券，以刺激市民消費意欲，帶動本地消費，從而加速經濟復蘇。

財政司司長陳茂波表示政府在物色儲值支付工具營辦商時，考慮了一籃子因素，包括儲值支付工具的普及度、使用的方便程度、商戶覆蓋面，及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，亦徵詢了香港金融管理局的意見。

我們相信市民都能從以上名單中選取切合其需要的儲值支付工具收取及使用消費券。

政府指出這些儲值支付工具目前涵蓋的本地零售、飲食及服務商戶分別約有3萬至10萬家。為鼓勵更多本地商戶參與計劃，政府已與各儲值支付工具營辦商商討便利及支援本地商戶使用電子支付系統的安排。

而各營辦商已同意盡量減免本地商戶（特別是中小企）安裝及使用相關支付工具的費用，以及處理以消費券付款的手續費。有興趣安裝相關支付工具的商戶可留意各營辦商的公布及直接向營辦商查詢。



陳茂波指出各營辦商亦會因應其運作模式及商業安排，把由消費券所得的額外收益，以不同形式回饋商戶或消費者，並會舉辦各項推廣活動，鼓勵消費。

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責任編輯：伍瑋瑋