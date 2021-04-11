【5000元消費券】5000元電子消費券將分期發放　一文看清八達通、支付寶香港、WeChat Pay、Tap & Go拍住賞電子消費券優惠措施

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政府今日（11日）表示，已甄選4間儲值支付工具營辦商協助推行計劃，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK。TOPick整合各儲值支付工具營辦商優惠措施。另外，政府指出正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布計劃詳情，目標是在暑假期間開始接受登記。詳情即看：【下一頁】

八達通：

消費券計劃以振興本港經濟為目標，八達通作為香港的重要及可信賴的支付平台， 餐飲零售點超過 62,000，全港用戶滲透率高達 98%。八達通希望盡力協助新商戶安裝八達通以受惠於消費券計劃，亦會為現有中小企商戶提供相關優惠。八達通會把因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋用戶或商戶。詳情將於日後公布。

八達通會減免本地中小企商戶安裝相關裝置的費用。合資格的新商戶可直接向八達通申請安裝八達通 收款裝置，不須繳付任何安裝或租機費用。而當中申請使用商用版八達通 App 收款的商戶，可免費獲贈八達通流動收款機一部，以及豁免銀行賬戶資金轉賬費用直至 消費劵計劃結束。新商戶亦可因應其需要，通過第三方供應商申請安裝八達通收款 裝置。

Tap & Go「拍住賞」：

為配合消費券計劃，香港電訊將於計劃期間為申請「智能 POS」的新商戶提供以下優惠：

• 豁免 Tap & Go 二維碼交易及安裝費用

• 調低 Mastercard 及銀聯交易費用（只適用於首次申請之商戶）

• 豁免「智能 POS」租機月費

AlipayHK：

AlipayHK 用戶可利用電子消費券於全港超過10萬家本地合作商戶消費，並將享有額外優惠。AlipayHK 用戶可使用電子消費券作大小金額消費，其領域廣泛， 小至一串魚蛋，大至大連鎖、大商場過千元的貨品，都能一掃即付。透過 AlipayHK 消費，用戶可獲得額外優惠，以更優惠價錢購買到心水貨品。除了提供印花獎賞外，每月將與不同商戶聯合推出推廣活動， 讓用戶可以優惠低價錢購買心水貨品。配合政府電子消費券的派發，AlipayHK 亦將陸續推出更多獎賞計劃。

WeChat Pay HK：

WeChat Pay HK 積極透過與不同商戶及中小企業合作，為用戶提供創新的支付功能和優惠。另會籌辦不同的推廣活動，將因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶。此外，WeChat Pay HK 更將會推出多種形式的加碼優惠給予用戶或商戶，與所有持份者共同促進香港經濟發展。「消費券早鳥訂閱獎賞」同日開啟，更多推廣活動詳情將會陸續公布，

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責任編輯：郭詩詩