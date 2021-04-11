【生態災難】無品男女西貢橋咀島執海參　漠視勸告收穫一大袋海參離場

▲ 無品男女漠視勸告，在西貢橋咀島收穫一大袋海參離場。

保護大自然人人有責，尤其多個郊野公園及海岸保護區，更受到法例保護。然而，近日有網民目擊一對男女在西貢橋咀島涉嫌私自捉海參，網民嘗試上前勤喻不果，最後這對男女拿走一袋海參離場。

有網民向Facebook專頁「公務員secrets」投稿，目擊一對男女在橋咀島執海參。網民留意到男子講普通話，女子講廣東話，於是網民用普通話提醒他們不可以在橋咀島執海參，但對方卻未加理會：

佢地都當聽唔到繼續執，執咗一大袋。

目擊網民指，以前在橋咀島見到許多海參，但當天有心觀察卻未見到一隻，只見這對男女執來的一袋。

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事件引起網民大肆抨擊：「唔係犯法咩」、「所謂嘅『趕海』未即係趕走曬啲海洋生物囉」也有人提議目擊者：「搶佢袋野放返落海」、「你其實可以報警」。

最高刑罰可監禁1年

據資料顯示，橋咀島屬於香港聯合國教科文組織世界地質公園，本身受到香港的《郊野公園條例保護》。根據郊野公園條例26條(1e)指：

禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情；

郊野公園條例26條(3)

根據本條訂立的規例可規定，凡違反或觸犯該等規例即屬犯罪，可處不超過$5,000的罰款及為期不超過1年的監禁，如該罪行屬持續的罪行，則除就該罪行而施加的刑罰外，可另處每日不超過$100的罰款。

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責任編輯：羅嘉欣