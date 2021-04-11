【5000元消費券】陳茂波料暑假接受登記5000元消費券　設中央登記系統以電子方式登記

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（11日）指出，「電子消費券計劃」，籌備工作亦取得進展，四家儲值支付工具營辦商支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 、及WeChat Pay Hong Kong將協助推行計劃，預計在今年暑假接受登記；港府會設立一個中央登記系統讓市民以電子方式進行登記。市民如曾登記去年的「現金發放計劃」，部份基本的個人資料將自動載入到申請表格頁面供核實。

陳茂波今日發表網誌，指自二月底發表財政預算案後，已全力推進當中的各項措施。其中，為暫時失業人士提供輔助性質財政選項的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，早前已獲立法會財務委員會通過，料本月底前可接受申請。

至於另一個主要舉措「電子消費券計劃」，籌備工作亦取得進展，在金管局的協助下，甄選了四家儲值支付工具營辦商協助推行這計劃，預計在今年暑假接受登記。這四家營辦商是支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 、及WeChat Pay Hong Kong。它們現時分別涵蓋3萬至10萬家本地零售、飲食及服務業商戶。

甄選的主要準則包括有關營辦商是否具備相關經驗、相關支付工具的普及度、它們覆蓋的商戶業務性質及範圍等。上述四家營辦商相信已能覆蓋市民日常消費中習慣使用的支付工具。

另外，港府將設立一個中央登記系統讓市民以電子方式進行登記。市民如曾登記去年的「現金發放計劃」，部份基本的個人資料將自動載入到申請表格頁面供核實，減省市民輸入資料的時間。

在四款儲值支付工具中，市民可選定最適切自己消費模式的一款以收取及使用消費券。以八達通為例，市民登記時可沿用手頭上的八達通卡，毋須登記新卡或轉用個人八達通。至於其餘三家均以智能手機為操作媒介的電子儲值支付工具，其電子錢包均以個人名義設立及操作，故日後使用消費券時便更為便捷。

為了防止冒認或盜用身份登記，中央登記系統不接納重複申請。此外，每一張八達通卡或個人電子錢包，都只能與單一登記掛勾，不能重複使用。

至於消費券計劃的其他執行細節，包括發放的期數、每期發放的金額及使用期限等，當局正詳細考慮過去一段時間市民提出的各種不同意見，會盡快敲定當中細節。大原則是讓市民在一段時間內能便捷靈活地使用電子消費券，用於支付本地零售、餐飲及服務商戶的消費，以刺激經濟。

為提升電子消費券的使用便捷度及覆蓋更多商戶，營辦商已同意盡量減免本地商戶（特別是中小企）安裝及使用相關支付工具的費用，以及一般常見的手續費。舉例說，如果商戶直接向營辦商申請收款碼或較簡單的裝置，而非經第三方供應商提出申請，便毋須繳付任何安裝費用。此外，各營辦商亦會因應各自的運作模式及商業安排，將由消費券所得的額外收益，以不同形式回饋商戶或消費者。

電子消費券計劃是向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，估計可為今年的經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用。在帶動消費氣氛加快經濟復蘇動力的同時，也有助推動小商戶更積極使用電子支付，讓他們未來能更好把握電子支付發展帶來的商機。

為使電子消費券計劃能發揮最大的經濟效益，除了須盡快處理好本地疫情外，他希望無論是協助推行計劃的儲值支付工具營運商，抑或零售、飲食及其他服務業界，都積極籌辦大型的推廣活動，甚至跨界別的優惠，讓電子消費券發揮更大的乘數效應，提振本地的經濟和就業市場。

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責任編輯：郭詩詩