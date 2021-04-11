【日日媽媽聲】余安安+袁詠儀「公審」花心男　享齊人之福鄧兆尊：我好尊重女人　

▲ 鄧兆尊在《日日媽媽聲》被主持余安安、陳凱琳、羅敏莊及袁詠儀「公審」。

現年54歲的鄧兆尊同時有3位女友大享齊人之福，他的3個女友本來分別為大女友Carmen、二女友Cherry與三女友Clarie。雖然後來與Clarie分手，不過在去年初「三奶」由新歡陳小姐「補位」，繼續維持四人行。

鄧兆尊被稱「現代韋小寶」，但也花心堪稱女人公敵，他在昨晚（4月10日）播出的TVB節目《日日媽媽聲》內，被主持余安安、陳凱琳、羅敏莊及嘉賓袁詠儀（靚靚）率在場一眾靚媽「公審」。

【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友 有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養

▲ 鄧兆尊在《日日媽媽聲》「受審」。（影片截圖）

鄧兆尊決不當父親

余安安已即場踢爆在等待錄影時，鄧兆尊在打瞌睡，似乎十分疲累，暗諷他一男享三女令身體差。

另外，享有3個女友的鄧兆尊竟自言：「我都是受害者。」他聲稱當年與大女友Carmen拍拖時，有晚他飲醉了，而尚未成為二女友的Cherry把他鎖酒店房內：「瞓醒發現自己在酒店。」把出軌責任推得一乾二淨。

至於為何一直沒有正式註冊結婚，鄧兆尊直接稱：「因為香港係一夫一妻制。」而且他早表明不打算做爸爸，並指：「生小朋友的話，一個要生其他都要生，生太多好煩。」而且解釋胞弟已為人父，早有人為鄧家傳宗接代。

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時間管理大師

靚靚問他如何分配時間，鄧兆尊更自信地說：「細路仔都識嘅道理，好似Do Re Me咁。」身為「時間管理大師」鄧兆尊表示沒有發生過「搶人」，因為她們可以互換時間，比如某人生日，可要求換時間，羅敏莊講笑指十足借書。

在大節日比如做冬，會大家在一起。被問是情人節又如何解決，他稱：「我屋企冇情人節，因為日日都係情人節。情人節係同情人一齊過，唔係老婆。」

但如何可以令3個女友的家人接受此事，鄧兆尊自信說：「要令他們覺得自己是值得信賴。」

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手機設定位追蹤

外間雖然把3個女友分大婆、二奶、三奶，不過他分享「管理哲學」稱：「冇分大細，因為分大細就出事啦。」同時透露大家不是住在同一單位，笑指：「住埋一齊會火燭。佢哋住喺同區，都喺附近。」這樣可免磨擦但同時又方便他去不同的女友家。

可是他如此難以專一，現在3個女友如何防止鄧兆尊再有其他女人埋身？他形容自己似《西遊記》的唐僧，3個女友如孫悟空等徒弟，同心合力擋開「妖魔鬼怪」，並透露三個女友有他手機的定位追蹤，所以十分清楚他的行蹤，如有可疑之處即被她們審問。

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誓死不結婚

究竟將來如何分配遺產，他稱：「第一我錢唔多，因為我冇好多嘢要交代，我都有叫佢哋互相照應。」最後更稱早已處理好財產安排。

雖然鄧兆尊自稱一直尊重女人，不過在場一眾靚媽不能接受男人花心。最後他玩「二揀一」遊戲時，要求在結婚和不舉二選一時，他寧願選擇不舉也不婚，錄影廠惹來噓聲四起，觀眾一致要懲罰鄧兆尊，於是把一桶水照頭淋他。