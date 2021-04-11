【智叔病逝】重播廖啟智夫婦昔日訪問　陳敏兒由想不生小孩到當三孩之母

▲ 車淑梅於港台節目《舊日的足跡》中播放廖啟智和陳敏兒多年前的訪問。

「智叔」廖啟智因患胃癌於3月28日不敵癌魔病逝，港台節目主持車淑梅於《舊日的足跡》內，重播廖啟智和陳敏兒於多年前的電台訪問，以悼念智叔。在當日的訪問內，陳敏兒透露自己曾經不喜歡小孩，到後來才母性爆發並誕下三子，更大讚廖啟智是超級湊仔公。

車淑梅日前於個人社交平台上分享：

重溫15年前温馨專訪…… 永遠懷念真君子、好演員、好父親、好丈夫智叔廖啟智…… ❤❤❤🙏🙏🙏 我問敏兒可有一兩句說話讓我轉告大家？ 她只回我一句:"恕我此際無力"……聽了令人心酸!😥😥😥 請敏兒振作！我們都在支持您！

她繼稱：「當年他們攜手面對人生突變……今天敏兒一人面對，求上天憐憫給予力量敏兒和兩位兒子！🙏🙏🙏❤❤❤💪💪💪」

【智叔病逝】廖啟智次子發文悼念亡父 為父親離世徹夜難眠：我會好好休息

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讚智叔是超級湊仔公

敏兒姐於當日的訪問指，拍拖時期已得悉智叔很喜歡小朋友，而小朋友也會視他如蜜糖。不過，當時的敏兒聲明自己不喜歡小朋友，而且表示不會生孩子，智叔一直十分尊重太太，靜待她改變心態。

直到30歲時，敏兒知自己適合當媽媽，笑言：「女人一係唔想生，一生就生兩個，甚至第三個。」

她又大讚智叔是超級湊仔公：「我們都是很心軟的父母，最怕聽到孩子哭。後來諾諾患上血癌，每天都看見他哭，令我們很難受。我們開始學習接納苦難，這是一份很難的功課，苦難可以是一個祝福。」

▲ （《經濟日報》圖片庫）

生命不在乎長短

為貼身照顧患癌的細仔諾諾，敏兒當年選擇留守醫院，而身兼數職的智叔則忙於工作及照顧家庭。

智叔認為不辛苦：「只覺得忙碌沒法停，這是一種承擔、一種責任。其實我以前一直期望過一個平坦的人生，原來苦難中的眼界更廣闊，知道天外有天，對上帝更加信服，發覺人生有考驗會更豐盛。」

他又謂：「在諾諾的最後一刻，我們的傷痛幾乎是零，很感恩上天的無微不至，那份憐憫貼心，結果他走得很安詳。」

諾諾離世後，智叔曾一度嚎哭起來，次子前來相勸道：「你哭甚麼？全家最老是你，第一個再見諾諾的人就是你。」他說：「生命不在乎長短，在乎是否有意義，我們都想念諾諾，天家再見。」

重溫訪問按此

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