【新冠肺炎】本港毋須急切購第三種新冠疫苗　許樹昌指留待第二代疫苗出現亦不遲

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

屯門友愛邨愛暉樓第3座09室懷疑出現垂直傳播，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，涉事單位的居民已被送往檢疫，港府檢測力度亦提高，相信爆疫機會不高。

許樹昌表示，現階段港府沒有急切購入第三種新冠疫苗，指本港有兩種疫苗選擇已非常好，有部分國家非推行全民接種，稱提供多一種疫苗的選擇會加長市民考慮的時間，從而拖低市民的接種率。

他又指即使強生推出的新冠疫苗亦曾出現接種後血栓的情況，需要更多時間觀察該疫苗是否有機會引起相關副作用，指留待疫苗有更多臨床數據，以及第二代疫苗數據出現時，港府才採購亦不遲。

他表示，雖然接種疫苗的情況不理想只有約8%，但恢復「復必泰」疫苗接種後，市民接種的數字有上升，呼籲市民盡快接種，指全民產生抗體，才有條件放寬社交距離措施。

同場加映，胃癌在本港十大常見癌症中排第6位，外科醫生拆解治療胃癌手術的種類：

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜