【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等

▲ 電子消費券最快暑假可以登記。（資料圖片）

財政司司長於2021至2022年度《財政預算案》公布，向每名合資格的十八歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000元的電子消費券。港府今日（11日）公布有關細節，四家儲值支付工具營辦商包括支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 、及WeChat Pay Hong Kong將協助推行計劃，預計在今年暑假接受登記。

一文看清八達通、支付寶香港、WeChat Pay、Tap & Go拍住賞電子消費券優惠措施，詳情即看：【下一頁】

1. 電子消費劵計劃是甚麼？

為帶動消費市場，推動本地消費，政府計劃分期發放總額5,000元的電子消費券。

2. 甚麼人士可以受惠？

每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元。

3. 如何使用電子消費劵？

市民須透過本地儲值支付工具，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，在本地實體店或網店消費使用，可涵蓋零售﹑餐飲﹑服務行業等，但不能用於海外消費。

以八達通為例，市民登記時可沿用手頭上的八達通卡，毋須登記新卡或轉用個人八達通。至於其餘三家均以智能手機為操作媒介的電子儲值支付工具，其電子錢包均以個人名義設立及操作，故日後使用消費券時便更為便捷。

為了防止冒認或盜用身份登記，中央登記系統不接納重複申請。此外，每一張八達通卡或個人電子錢包，都只能與單一登記掛勾，不能重複使用。

4. 如何登記電子消費劵？

港府將設立一個中央登記系統讓市民以電子方式進行登記，市民如曾登記去年的「現金發放計劃」，部份基本的個人資料將自動載入到申請表格頁面供核實，減省市民輸入資料的時間。

5. 何時開始登記？

「電子消費券計劃」預計在今年暑假接受登記。

6. 電子消費劵會否設立限期？

發放的期數、每期發放的金額及使用期限等，當局正詳細考慮過去一段時間市民提出的各種不同意見，會盡快敲定當中細節。大原則是讓市民在一段時間內能便捷靈活地使用電子消費券，用於支付本地零售、餐飲及服務商戶的消費，以刺激經濟。

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責任編輯：郭詩詩