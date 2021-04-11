【沒血緣的愛】養子Hanson患心臟病曾陷昏迷不認得媽媽　張慧儀：只要他好起來我甚麼都願意

▲ 張慧儀日前在節目上分享照顧養子的經歷。

看到子女患重病，媽媽定會感到心痛。藝人張慧儀早年領養患有先天性心臟病的孤兒張晃維（Hanson），獨力撫養孩子成人。日前她在TVB節目《日日媽媽聲》中分享自己陪伴養子渡過大病的經歷，說起養子在手術後一度不認得媽媽時，更眼泛淚光，感性地表示「只要他好起來我甚麼都願意」。

一聲「媽媽」決定收養

張慧儀在節目分享自己領養Hanson的經歷，指自己起初並無計劃收養小朋友，在2007年探訪孤兒院的過程中，聽到Hanson叫她做「媽媽」，決定收養他。張慧儀指自己當時「母性大發」，向院長提出想帶小朋友回家，卻遭反對，因受幕前「性感女星」形象影響，令人質疑她是否能勝任媽媽。

為表誠意，張慧儀隨後兩、三星期，每天早上8時去孤兒院服務，照顧Hanson，為他煮飯、給他洗澡等，終打動院長，讓她帶Hanson回家。

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曾動兩次大手術

由於Hanson患有先天性心臟病，在成長的過程中，曾動兩次大手術。張慧儀指Hanson在4個月大時，接受第一次手術，昏迷了8個星期，醫生曾認為他活不過來；幸好Hanson生命力頑強，成功存活，只是術後有後遺症，影響說話及平衡能力。張慧儀憶起，Hanson剛來到家時不會說話，

他最擅長的就是叫媽媽，這改變了我們倆的人生。

從最初只懂得說單字，到現時能夠對答如流，張慧儀眼見Hanson說話能力進步不少，心感安慰。她指Hanson不需要和任何人比較，看到他每個階段有一點點進步，為他感到高興。

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認不出媽媽感難過

Hanson在2018年進行第二次大手術，做完手術之後需要深層睡眠3天，張慧儀指他醒來過後一度認不出媽媽，對很多事情都很陌生，令她感到極其難過。

他當時情況很差時，我睡不着覺，晚上對着天花板祈禱，說只要他好起來，我甚麼都願意……

張慧儀指母子倆也許得到上天憐憫，有天Hanson眼神有了焦點，懂得哭及說話，及後慢慢好轉，令她非常感動。現時張慧儀視Hanson為至寶，甚至曾為他「放棄愛情」，拒絕跟不接受養子的前男友繼續交往。談起對養子的期望，張慧儀表示「我不需要他有多大成就，看到他現在這樣就很滿足」。

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責任編輯：王明芳