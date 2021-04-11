羅致光指大灣區青年就業計劃反應熱烈　接獲逾5000個求職申請

▲ 勞工及福利局長羅致光指大灣區青年就業計劃反應熱烈。（羅致光網誌圖片）

勞工及福利局長羅致光今日（11日）發表網誌，指「大灣區青年就業計劃」於1月8日推出以來，截至4月7日已有275間企業提供逾2,000個職位空缺，其中過半數是創科職位，經計劃網站接獲的求職申請共有5,727個。

羅致光指出，「大灣區青年就業計劃」於1月8日推出以來，截至4月7日已有275間企業提供逾2000個職位空缺，其中過半數是創科職位，可見企業反應十分熱烈。而有關空缺經審核後已由勞工處陸續上載計劃專題網站，公開讓合資格青年申請。截至4月7日，求職人士經計劃專題網站的網上應徵功能，就計劃下的職位空缺提出共5,727個求職申請。

他指，由於計劃容許企業透過不同途徑進行招聘，求職人士亦可無需經勞工處互動就業服務網站而直接向參與計劃的僱主提出求職申請，因此整體的求職申請一定不止此數。

另外，港府自2015至16年度起在「青年內地實習資助計劃」的框架下推出「粵港澳大灣區香港青年實習計劃」，資助非政府機構舉辦大灣區內地城市的實習項目，為18至30歲的香港青年提供在當地企業和政府機構的實習機會，藉此讓他們加深認識內地就業市場、職場文化，以至國家的發展機遇，並協助他們建立人脈關係，訂立未來工作方向。視乎疫情發展，民政事務局在未來將持續優化和擴大有關計劃。

此外，政府已在「青年發展基金」下推出兩項新計劃——「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」和「粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃」，進一步支持青年創業團隊在香港和其他大灣區內地城市創業，包括為他們提供到位的創業支援及孵化服務，以及提供最高60萬港元的資助以回應創業團隊在創業初期的資本需要。獲資助機構已陸續進行招募，有興趣創業的青年朋友透過計劃的《青創同行》專屬網站了解詳情及向屬意機構報名。

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責任編輯：郭詩詩