【斜坡安全】雨季來臨增滑坡風險　黃偉綸：創新科技提升防治工作質素及經濟效益

▲ 發展局局長黃偉綸指創新科技有助防滑坡工程。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸今（11日）發表網誌指，雨季即將展開當局不會低估暴雨帶來的破壞性，會應用創新科技，如三維激光遙感測量數據、建築信息模擬技術等，提升防治山泥傾瀉工程設計的質素和經濟效益，指業主亦有責任定時維修私人斜坡或擋土牆，防患未然。

黃偉綸指，土木工程拓展署轄下土力工程處早前舉辦岩土創新科技論壇，讓業界就岩土工程應用創新科技交流意見，吸引約1000名來自世界各地的科技人員、學者和業界人士參與。當日邀請了土力工程處人員介紹論壇的詳情，以及分享如何應用創新科技，加強斜坡安全管埋，防治山泥傾瀉。

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他指出，繼2018及2019年，今年是第3次舉辦岩土創新科技論壇。而當日出席的土力工程處副處長（港島）張秉業指，論壇的目的是促進岩土工程業界更廣泛應用創新科技，以提升生產力、質量、效率及從業員的安全。當中一個亮點是人工智能。大數據是人工智能的主要動力，公開數據的規模和速度，對香港成為智慧城市至為重要。土力工程處現時已有17類空間數據開放予公眾使用，包括三維激光遙感測量數據、已登記的人造斜坡、歷史性山泥傾瀉天然山坡資料等。

論壇另一熱話是處方最近引入由波士頓動力公司硏發的機械狗。張秉業表示，該公司負責人在論壇上介紹如何利用人工智能，「特訓」機械狗的活動能力，令它懂得辨識四周環境，避開樹木及障礙物，深入山泥傾瀉災場或工程人員難以到達的環境，在崎嶇山坡或惡劣環境中完成勘測。機械狗身上配備了收集數據的儀器，配合5G傳送技術，能夠把現場拍攝得來的影像實時傳送，有助工程師分析數據，更快評估斜坡風險，制訂緩解措施。

另外，處方希望透過是次論壇，鼓勵業界利用數碼技術，作為勘測和分析岩石節理（即石坡上裂隙）的常用工具。土力工程師梁偉健說，若以傳統方法來測量，即是把羅盤緊靠在石的節理上，必先要清理石坡上的植被、搭建臨時棚架，這樣不僅花費時間和金錢，亦有安全上的考慮。現時很多先進的遙感技術，可收集地形資料，展示節理的走向、傾斜角度等情況，例如使用手提式激光掃描器進行掃描，或透過攝影測量法，拼湊數百至數千張照片，建立三維數碼模型，然後透過電腦分析石坡的穩定性。這較傳統測量方式更具效率，而且無論日夜、晴天、雨天也可用上。

在工程設計方面，土力工程師鄭嘉俊指，土力工程處積極應用建築信息模擬（BIM）技術，以提高規劃和設計的準確性、靈活性及效率。他以香港仔石排灣一座泥石壩為例，介紹在工程設計階段，利用了數碼化地理模型和地質數據，分析斜坡的穩定性和評估泥石流的風險。同時，他們研發了一套自動化計算程式來優化場地設計，減少挖掘和填土量，減低建造泥石壩對周遭環境的影響。鄭嘉俊指出，數碼化及自動化設計流程有助預先了解三維地形環境資訊，配合數位孿生（Digital Twin）技術，當現場建造環境有所改變時，工程師可以迅速改動設計，從而達到優化設計、改善工作流程、提高成本效益等目標。

香港的雨季，一般由四月開始，黃偉綸指，當局不會低估暴雨帶來的破壞性，並會繼續應用創新科技，提升防治山泥傾瀉工程設計的質素和經濟效益，而業主亦有責任定時維修私人斜坡或擋土牆，以防患未然。

此外，黃偉綸表示在一連兩星期的網誌提到與多位同事、專家和持份者，參與製作電視節目—「尋土覓地」，指上星期已播出第11至15集，其中介紹東涌東大型填海工程的規劃，有關應用嶄新的環保填海技術及填料等問題，歡迎市民進入發展局的專題影片網頁，重溫有關內容。

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責任編輯：陳麗娜