【安心出行】安心出行下載量達377萬　1.9萬人收感染風險通知後檢測

▲ 安心出行下載量有377萬。（資料圖片）

港府推出「安心出行」手機應用程式，供市民記錄行蹤，市民進入食肆及表列處所都需要掃描程式QR Code（二維碼）或登記個人資料。創新及科技局局長薛永恒指，「安心出行」流動應用程式下載量已經達到377萬，數字超過全港一半人口，參與計劃的公私營場地有超過8.3萬個。

薛永恒今日（11日）於社交平台表示，「安心出行」自去年11月16日推出，至今近5個月，下載量已達377萬，「數字超過全港一半人口」而參與計劃公私營場地超過8.3萬個。他又指，當局自2月底把接獲「安心出行」感染風險通知人士納入特定檢測群組，已有1.9萬人在收到通知後在社區檢測中心接受檢測，數字未計及以其他途徑檢測的人士。

為配合防疫抗疫需要，令「安心出行」發揮更大成效，政府由2月18日(年初七)起要求進入食肆或表列處所前需使用「安心出行」記錄行蹤，或登記顧客的個人資料。他指出，引入此安排，無非是為了提升市民對防疫抗疫的警覺性，養成記錄出行的習慣，在出現確診個案時更有效地協助衞生防護中心追蹤接觸者和進行流行病學調查，加快截斷傳播鏈，好讓香港早日戰勝疫情。

對於有部分市民對「安心出行」的私隱存在疑慮，他表示使用「安心出行」只是舉手之勞，比起登記個人資料更為方便。而下載「安心出行」應用程式後，無須登記任何個人資料便可立即使用。在進入場所時，可以應用程式掃描場所二維碼記錄到訪，出行記錄資料以加密方式存放在用戶手機的流動應用程式內，出行記錄的比對和提示功能亦只會在手機程式內進行，不會備存在任何政府或其他系統內，並在31日後自動刪除，個人行蹤不會外洩，絶不構成私隱風險。

他呼籲仍未安裝「安心出行」的市民，盡快安裝使用，為香港的防疫抗疫出一分力。越多市民使用「安心出行」，個案追蹤便可越快捷、越有效，亦更有助香港早日戰勝疫情，恢復活力。

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責任編輯：郭詩詩