【新冠肺炎】今日新增13宗確診個案　屯門友愛邨愛暉樓32室一家兩口染疫

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本港新冠疫情持續，今日（11日）新增13宗確診個案，包括11宗輸入個案及2宗本地個案，均與屯門友愛邨愛暉樓有關，沒有源頭不明個案，衞生署衞生防護中心和醫管局下午將不設疫情記者會。今另有逾10宗初步確診個案。

2宗與屯門友愛邨愛暉樓有關個案分別涉及一名71歲退休男子，以及63歲家庭主婦，兩人同住於32室，高於早前確診個案數層。其餘11宗輸入個案分別涉及8男3女，分別由巴基斯坦、印尼、印度抵港，其中5宗涉變種病毒N501Y，包括：

第11570宗：64歲男，無病徵，從巴基斯坦抵港

第11572宗：28歲男，無病徵，從印度抵港

第11575宗：41歲男，無病徵，從印度抵港

第11577宗：74歲男，無病徵，從巴基斯坦抵港

第11581宗：25歲女外傭，無病徵，從孟加拉抵港

同場加映，胃癌在本港十大常見癌症中排第6位，外科醫生拆解治療胃癌手術的種類：

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記者：郭詩詩