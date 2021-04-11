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【新冠肺炎】今日新增13宗確診個案　屯門友愛邨愛暉樓32室一家兩口染疫

社會 14:02 2021/04/11

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

（資料圖片）

本港新冠疫情持續，今日（11日）新增13宗確診個案，包括11宗輸入個案及2宗本地個案，均與屯門友愛邨愛暉樓有關，沒有源頭不明個案，衞生署衞生防護中心和醫管局下午將不設疫情記者會。今另有逾10宗初步確診個案。

2宗與屯門友愛邨愛暉樓有關個案分別涉及一名71歲退休男子，以及63歲家庭主婦，兩人同住於32室，高於早前確診個案數層。其餘11宗輸入個案分別涉及8男3女，分別由巴基斯坦、印尼、印度抵港，其中5宗涉變種病毒N501Y，包括：

  • 第11570宗：64歲男，無病徵，從巴基斯坦抵港
  • 第11572宗：28歲男，無病徵，從印度抵港
  • 第11575宗：41歲男，無病徵，從印度抵港
  • 第11577宗：74歲男，無病徵，從巴基斯坦抵港
  • 第11581宗：25歲女外傭，無病徵，從孟加拉抵港

同場加映，胃癌在本港十大常見癌症中排第6位，外科醫生拆解治療胃癌手術的種類：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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