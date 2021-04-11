【命途坎坷】韓君婷為醫病母6位數債務　無力償還申請破產：慳錢不吃早餐

▲ 97年亞姐冠軍韓君婷（Belinda）最近申請破產。

1997年的亞姐冠軍韓君婷（Belinda）最近申請破產，是繼狄娜及鍾鎮濤後的破產港星，據悉她欠下6位數字債務，不過性格樂觀的她以豁達的心去面對此事。

韓君婷可說命運坎坷，現年45歲的她經歷事業、愛情、健康及家庭問題。早年更因破相而退出幕前轉戰美容界，可是卻遇上疫情，加上她近年承擔母親巨額的醫藥費，以致經濟負擔沉重，由此在月申請破產。

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為母負擔昂貴醫藥費

韓君婷近日接受傳媒訪問並大方承認破產，指由於病母的醫藥費很貴：「當時我仍在經營美容院，有收入時還好，但自去年11月開始受疫情影響。」

韓君婷的媽媽患甲狀腺病及末期肺癌，並於3年前病逝，不過她仍然需要償還巨額債務，且希望努力工作及盡快還清債務，做個負責任的「欠債人」。

她續指當時每月需要還1萬元，最高峰時欠債約40萬。因為疫情下沒有長期工作加上簽了卡數，所以雖然她已努力還錢，可是現在還剩約20萬元債務。

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▲ （IG圖片）

恐怕難再返娛圈

韓君婷被問到會否復出幕前時，她坦言自己已破相加上曾患抑鬱，或許會令人擔心出現失場的情況。

不過樂觀的她認為：「若有天揸兜去行乞，都會乞到1、2元去買麵包，因為需要慳錢而不吃早餐，留下金錢買咖啡止癮。」

韓君婷又表示獲得不少朋友幫忙，現時有工開且正努力拍片增加曝光率，希望將來能赴內地參與拍攝工作。

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韓君婷表示公開破產一事只是想勉勵同路人：「讓他們知道沒事是解決不到。」她並十分樂觀表示期待會有美好的將來：「覺得自己是先苦後甜，最好的留在最尾。」

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