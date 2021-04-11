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【新冠疫苗】73歲翁打第二劑科興後翌日中風留院　衞生署：個案交專家委員會評估

社會 13:23 2021/04/11

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屯門醫院一名73歲男病人於3月29日接種第二劑新冠疫苗後翌日出現缺血性中風。（資料圖片）

屯門醫院發言人昨晚（11日）表示，一名73歲男病人在3月30日中午左右因為半身乏力，經救護車送往天水圍醫院急症室，經初步治理後轉送屯門醫院留醫，檢查證實病人出現缺血性中風，他現時仍然留院，情況穩定。發言人表示，病人入院前曾接種新冠疫苗，院方已向相關部門呈報此個案。據了解，該病人是接種第二劑科興疫苗。

衞生署表示，昨日獲醫管局確認有關查詢個案的資料後，署方再翻查紀錄，顯示醫管局曾於3月30日向本署報告涉及一名73歲男子的個案。該男子於3月30日感覺右邊身無力，在天水圍醫院急症室診治，其後轉送屯門醫院接受治療，但未有提及他曾跌倒，因此日前的查詢與醫管局提供的資料有所不同。根據資料，該名男子曾於3月29日接種第二劑新冠疫苗。

在接獲有關個案後，衞生署已聯絡醫管局獲取所需資料以協助因果關係評估，並按機制把個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

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記者：郭詩詩

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