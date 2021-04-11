【住屋問題】港男與妻月入16萬欲拎7旬父母公屋抽居屋　另付兩老萬二蚊租樓住

▲ 港男與妻月入16萬，欲拎7旬父母公屋抽居屋。

香港寸金尺土，住屋是家庭一大難題，想抽居屋也絕非易事。日前有港男在網上發帖，指年近70歲的父母現時住在港島東一個公屋單位，有意將父母的公屋單位拿來抽居屋，並屬意鑽石山的屋苑。如果抽中，他就會聯同妻女及外傭搬入居屋，另付1.2萬元給父母租樓住，引發網上議論紛紛。

一名男網民周四（8日）在連登討論區，以「會唔會拎爸媽間公屋抽新居屋？」為題發帖，指父母分別接近67、68歲，兩人不想搬去其他區居住。但事主擔心兩老一旦百年歸老，就要交還公屋，於是打算用父母名義去抽新居屋，例如鑽石山屋苑，再另外租樓給兩老住：

爸媽差唔多67至68歲，唔想搬去第二度住，但係百年歸老就要還番間公屋。咁會唔會用佢哋個名去抽例如鑽石山，跟住1.2至1.3萬租番間屋畀佢住？一手居屋過5年好易升2至3球。

事主看中新居屋升值潛力高，於是發帖問網友意見。其後他又補充，指自己婚後公屋已除名，公屋單位為父母名下。而他已婚，與太太、女兒及外傭一家4口租樓住，月租1.7萬元。

而他和太太月入達16萬，但一直沒有入市，只是炒股票，又指「見居屋咁平先諗吓」。若然抽中居屋，除非是位於父母住慣的北角，否則將會一家大小自住：

抽到嘅話我供樓，我同老婆加個女同工人住，另外再畀1.2萬爸媽租間私樓住……（抽中）北角就梗係畀返爸媽住……我其實都唔想住居屋，500呎三房太細。

對於他提出支付萬二蚊給父母租樓，有網民就問他「1.2萬你覺得租到咩單位」，他表示「都仲租到260呎實用嘅私樓」。他又想過用父母假離婚的招數來留住公屋，但擔心以單人名義抽居屋，只能揀細單位。

事主又解釋，自己之所以想用公屋抽居屋，其實是因為被父母「迫上車」：「老竇阿媽成日煩我要我買樓」。他又指自己有兄弟姊妹，但一直由他獨自供養父母，父母更要補貼其他低收入的兄弟姊妹，於是他又問網友：

（父母）可以做定平安紙淨係傳間屋畀我一個？就唔涉及業權轉讓？

事件引起網民議論紛紛，點擊下圖即睇：

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責任編輯：王明芳