【藕斷絲連】黃德斌頻頻密會舊愛　不斷見前度未與太太「報案」　

▲ 黃德斌與舊愛一同放狗。

現年57歲的黃德斌版公認是型佬，在2018年與拍拖13年的圈外女友黃美恩（Joyce Wong）結婚。當年未娶Joyce時，黃德斌出資打本讓女方在尖沙咀開時裝店，可說暖男一名。

可是今日（4月11日）有媒體報道指黃德斌結婚3年，婚姻卻疑出現暗湧。事因在1月中，家住九龍何文田的黃德斌被發現，曾駕車送老婆到尖沙嘴店舖開工後，獨自往西貢相思灣的一村屋接載一名中年女子及其愛犬，然後陪她在清水灣山路附近放狗。

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▲ 黃德斌與Joyce結婚約3年。

▲ 黃德斌版公認是型佬，在2018年與拍拖13年的圈外女友黃美恩（

▲ （湯炳強 攝）

▲ （湯炳強 攝）



前度為影圈猛人

而該中年女子是著名電影監製江玉儀（Ivy），她曾監製電影包括《愛你愛到殺死你》、《新紮師妹》系列、《目露凶光》等，亦有參與周星馳電影比如《美人魚》的編劇。

據悉她與黃德斌拍拖多年，曾一度在西貢築愛巢同居，直至2003年才分手。

▲ 黃德斌近期忙拍港版《大叔的愛》。

二人在近兩個月內先後約會4次，而且每次相處超過1小時，相處時表現得十分開心，不過沒有做出任何越軌行為。媒體有追問黃太Joyce，不過Joyce表示不認識Ivy，也不知道丈夫與前度見面，但她十分信任丈夫，只是朋友行山而已。

事實從報道所見，黃德斌只與前度一起行山放狗，彼此沒有親熱行為，最多只是沒有「預先報案」告知太太與前女友見面而已。

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