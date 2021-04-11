【通識改革】有校長認同公社科更聚焦　但憂學校5個月內未能準備好教學

▲ （經濟日報資料圖片）

教育局早前公布高中4個核心課目優化措施，將於今年9月在中四級推行，包括將通識科改革為「公民與社會發展科」。（詳情即看：【下一頁】）

中學校長賴炳華在港台節目《城市論壇》 中表示，認同公社科是將學科重新聚焦，但指自己從事教育行業30多年間，從未見過一個課程在如此短時間內面世，他說，教育局現時只能提供課程大綱但尚未有具體內容，而據了解將有至少50位中學校長將退休，在缺乏領導下，擔心5個月內是否學校可以準備好。

校長叫老師做，其實就一定可以做到，但是否可以做好呢?

他又擔心，教育局負責評課的人員是否完全掌握公社科的推展方法，質疑是否能做到評課。

教育評議會主席何漢權就認為，公社科的課程較通識科更能與國家及世界連接，指出教學時首先要讓學生知道事實，才可以講道理、學習批判性思維，然後教導學生是「向前看」。至於在港區國安法下，老師使用例子時是否要小心些，何漢權認為最重要老師要「心清理正」，認為教育局應該要提供教科書。

教聯會副主席、中學校長鄧飛就說，通識科以往將中國複雜的問題，如三農問題過度簡化，是低估國家國情複雜性，因此公社科要做到讓學生更了解國情及中國發展。他又說，學生不需要一個科目特意只講內地負面事件，「隨便經過報攤都見到不少。」

教協副會長、本身是中學通識科教師田方澤則認為，教學本來不應設有紅線，但近兩年，教育局就老師的教材及教學作出無理懲處，但又沒有列明什麼事情能講、什麼不能，令教師感擔心。田方澤又指出，公社科有關世界的部分，三分二的內容都是側重談及香港及中國，而課程中都偏向講述正面內容，質疑是否能讓學生全面認識內地，亦讓教師疑慮是否可講中國的負面事件。

另外，教育局表示，改革高中4個核心科目後，學校可配合校情及學生需要，靈活運用釋放出來的空間，提供更多元化的學習經歴。何漢權覺得教育局對如何處理這些課時的講法十分含糊，他個人認為不應鼓勵學生再多讀一科選修科，反而應考慮留白，釋放空間。

賴炳華則擔心，巨大的課程轉變不能在5個月內完成，建議局方要多與學校商討。他又贊同當局取消中文科說話卷，及在寫作卷中增加實用文寫作。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴