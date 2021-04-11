【國家安全日】楊潤雄指學生有責任維護國家安全　已去信建議學校多舉辦提高國民意識活動

▲ 楊潤雄指，學生肩負維護國家安全的責任。（資料圖片）

本周四是「全民國家安全教育日」（「國家安全日」)，教育局局長楊潤雄表示，局方已去信建議學校趁「國家安全日」當日及前後的日子，多舉行相關的學習活動，而提高學生的國民意識，他說，學生肩負維護國家安全的責任，應不斷充實自己，認識國家文化、傳統與歷史，為國家和香港社會作出貢獻。

楊潤雄今日（11日）在教育局「局中人語」以「全民國家安全教育日 認識及反思國民責任」為題撰文，指出今次是實施《香港國安法》後的第一個「國家安全日」，值得全港市民高度重視及積極參與，而學校是教育的地方，應讓學生明白，香港人作為國民，既得到國家的大力支持，亦肩負維護國家安全的責任，並在「愛國者治港」的原則下，實踐「一國兩制」，一起為國家和香港社會的繁榮安定及持續發展作出貢獻。

他續指，教育局已去信全港學校，建議校方趁「國家安全日」當日及前後的日子，多舉行相關的學習活動，給同學投入及學習的機會，例如舉行升掛國旗和區旗及奏唱國歌儀式，提高國民意識；透過早會、班主任課及其他課堂，講解國家安全的重要理念；以及舉辦不同的活動，鼓勵學生主動研習並運用相關資料，達到活學活用的目標。

楊潤雄又說，自2019年6月發生「修例風波」以來，持續一年的社會動亂令香港各個環節遭受破壞，連校園亦受到波及，不少學校都要面對及處理校園事件的衝擊，最終有超過一萬人因違法而被捕，當中包括教師及學生，實在令人痛心。這段經歷對於他和專業的教育界同工來說，仍然記憶猶新，認為必須痛定思痛，從根本着手，在社會文化及學校教育中加強對國家觀念、國民身份及國家安全的認識及支持。

他表示，在國民教育、《憲法》及《基本法》教育的基礎之上，教育局會繼續以「多重進路」方式支援學校開展國家安全教育，包括發出課程文件，闡釋國家安全教育的重要理念，以及不同科目的課程內容如何自然連繫、有機結合，也會提供教學示例、學與教資源及建議活動等，讓學校在課堂內外推動國家安全教育。此外，教育局會持續為教師提供相關培訓，也會透過探訪學校、組織教師學習圈等，全方位為學校提供專業支援和建議。



他表示，希望同學明白到作為國家的一分子，有責任不斷充實自己，認識國家文化、傳統與歷史，為國家和香港社會作出貢獻，局方和學校正就此不斷努力，但同時也需要社會各界的支持與配合，呼籲全港市民投入「國家安全日」的各項活動，一起體現「國家安全，護我家園」的精神。

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責任編輯：黃悅晴