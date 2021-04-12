【皇都戲院】本地畫家林嘉恒結合皇都歷史文化元素創作海報 年輕書法家陳家浚借書法述說皇都歷史

▲ 後「無紙用工作室」畫家林嘉恒 （ 左）及「抒發」專頁創辦人陳家浚 （ 右）。 （林宇翔攝）

新世界發展旗下的非牟利機構「Culture for Tomorrow」，日前在北角皇都戲院舉辦為《尋找你我他的皇都》的代入式歷史體驗活動。是次體驗活動除了以全新手法活現舊香港，同時連絡了新一代年青藝術家。以懷舊電影海報創作為名、90後「無紙用工作室」畫家林嘉恒為活動創作多款海報，當中海報「全院滿座」更成北角英皇道一個「打卡」熱點；另一名為本地年青書法家、「抒發」專頁創辦人陳家浚，在商場內鐵閘上即席揮毫，將曾出現在皇都的元素以三種書法字體呈現公眾，藉此抒發對皇都一事一物之情。

皇都戲院前身為璇宮戲院，新世界去年10月宣佈取得皇都戲院大廈全部業權，並會復修保育屬一級歷史建築的前皇都戲院部分。新世界旗下非牟利機構「Culture for Tomorrow」，舉辦名為《尋找你我他的皇都》「代入式」歷史體驗活動，活動更邀請90後的「無紙用工作室」林嘉恒及80後「抒發」陳家浚，參與創作。

皇都戲院在60年代主要放映西片和國語片，而在1970年加入嘉禾院線，開啟港產片的黃金歲月。「無紙用工作室」創立者林嘉恒以過往皇都68年歷史為藍本，包括曾上演的經典表演、建築特色、膾炙人口的中西電影等，設計出5個角色，包括娛樂家、大導演、華麗歌后、傳奇建築師及快樂觀眾。另外，他亦為外牆設計「全院滿座」海報，以各種港產片經典角色造型打扮的觀眾，包括《喜劇之王》尹天仇、《家有囍事》程大嫂、《林亞珍》等，向歷年的香港電影致敬。

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林嘉恒提到當中的創作過程，指自己起初稿前需要做大理的資料蒐集過程，包括當時人物的外表、表情、衣著及動作，加上今次與以前的創作不同，「最特別的地方是沒有角色可以作參考，五個角色需要靠想像力參考，好比一個導演」。最後經過無數的通宵完全上色，才完成多幅的作品。

自言由細已接觸港產片的林嘉恒，他在中學的時候已看到手繪電影海報而深受啟發，成立工作室後在人像畫中加入這種原素，及後成功跑出。成功創造出這種風格的原因，正正就是受到香港經典手繪海報師阮大勇啟蒙。他更稱阮大勇今次亦有到場觀賞展覽，「大家都有合照」，而自己的作品亦放在阮大師典藏作品之旁因此心感榮幸。

他感謝主辦單位是次邀請創作，令他一嘗所願，海報作品可在戲院門外展出，「這是第一個開心地方」；第二個開心地方是自己偶像到場支持及讚賞自己的作品，「阮老師在我的作品前，一個簡單的『打卡』動作已令我有著被嘉許、得到成就解鎖的感覺，所以很開心」。

他笑指，本來不知道他會到場，知道他到場後便感到非常開心，「開心的位是他是經典的手繪海報師，而他只是一名後輩，因此有種薪火相傳的感覺」。

鐵閘書法

現時，皇都戲院商場內部仍有著不少歲月的痕跡，大多保留著昔日的格局。而在巷尾的一間已關閉的店舖，舖外的鐵閘成為書法家陳家浚（Sam）表達對皇都一事一物感受的地方。他在商場鐵閘上即席揮毫，利用隸書、行書及充滿香港味道的北魏楷書三種字體，將與皇都相關的元素在鐵閘上以文字的方式表現出來，以類近報紙排版的方式構成文字雲。

陳家浚提及當中的創作意念，是來自皇都內曾經發生的元素，並將它們羅列出來；再對應它們的屬性，透過自身的感覺配上對應的字體，加上圍繞5、60年代電影海報上的書法字體，有美感的同時方便參觀人士閱讀。他提到，參觀人士可以從這些文字構建的文字雲細閱皇都的歷史，例如當中提到皇都戲院創辦人歐德禮、落成時間、皇都戲院最後一套上映的電影《一個好人》等。

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他解讀字體背後的意義，「行書較有手寫的感覺，比較順暢，亦有加入電影元素；北魏感覺有力及有氣勢，亦更易明白」、「新世界活化皇都這類字眼便用上北魏體，像北角以往白版紅字的街道招牌」。他表示，是次創作能夠回應電影及皇都戲院，重新展示以前舊式5、60年代，較為古典的字體，同時提到今次創作不會分為「左至右」或「右至左」的寫法，指當時已兩現兩種的書寫方式，加上須兼顧可讀性事宜，因此現場有兩種類型的創作。

對於今次受到「Culture for Tomorrow」邀請，並獻出首次在鐵閘上書寫，陳家浚坦言今次有幸在這個有歷史價值的地方進行創作而感到高興；又形容以往從未試過，因此感到很好玩及很刺激。他指，今次創作最大的考慮是需要做「舊化」，畢竟有歲月的痕跡，所以「要做番舊的感覺」；又提到創作前利用膠紙「劃位」以做好比例，創作時間近10小時。他亦希望，是次創作子除了藝術層面，亦能夠成為另一個「打卡」熱點。

屹立北角68年的皇都戲院，去年由發展商新世界發展投得業權，並宣布會進行保育計劃保留及復修該幢一級歷史建築，包括天台俗稱「飛拱」的架建築。新世界旗下的非牟利機構「Culture for Tomorrow」於復修動工前，特別舉辦名為《尋找你我他的皇都》的代入式歷史體驗活動，讓公眾親歷皇都的璀璨歲月。

走進皇都戲院，將先從售票處接過戲飛及「劃位」後，便可一睹皇都的歷史資料及歲月痕，包括皇都戲院（前身為璇宮戲院）創辦人歐德禮的辦公桌、璇宮戲院的經典表演舞台、仿製的大型桁架模型，再配上特色的投影裝置、燈光，外加精心設計的音樂效果，猶如置身昔日皇都戲院，感受當時的人文情懷。

是次展覽從聲、影、畫及現場逾百件首度展出的珍貴舊物逾百件，當中包括50年代用作簡介上演電影的戲橋、多款不同的舊戲飛、英皇道電車站昔日的相片，更有香港電影海報大師阮大務繪畫的70年代電影海報等。

鑑於新冠肺炎疫情持續，展覽場地內設有多部通風機，門外亦設有消毒洗手機等相關防疫措施。除了到場參觀外，自4月中起，市民亦可透過網上虛擬導賞，在線上及線下的方式同樣可以一睹皇都戲院傳奇。

新世界發展總裁、「Culture for Tomorrow」創辦人鄭志剛表示，希望透過是次展覽讓公眾可以以第一身的方式感受皇都戲院的傳奇。他預告，復修後的皇都戲院未來將會更精彩，更指將會締造本地藝術文化新地標。他亦提到，新世界發展主力推動創意及社會革新，「為下一代譜出一個文化綠洲」，並以企業的方式成功帶動社會進步。

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《尋找你我他的皇都》報名詳情

日期: 4月1日至4月30日 時間: 上午10時至下午7時 地點: 北角皇都戲院商場 備註：須為Culture for Tomorrow會員及到相關網站登記；機構將揀選合適人士入場參觀，並保留最終決定權

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記者：曾卓鋒