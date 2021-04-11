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【疫苗接種】渠務署承建商58歲員工上周四工作間突暈倒送院亡　23日前曾打科興疫苗

社會 15:07 2021/04/11

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渠務署58歲員工上周四工作間暈倒後送院亡，23日前曾打科興疫苗 （資料圖片）

消息指，有渠務署職員猝死於辦公室，其生前曾打國產科興疫苗，惟當局未有主動公布；渠務署及衞生署向TOPick證實事件，渠務署指，其一名渠務署承建商員工於4月8日晚上約10時，在渠務署協調控制中心工作期間感到不適並暈倒，在場同事即時召喚救護車將其送院，該名員工其後證實不治。

衞生署亦指，該名男子有吸煙習慣，去世前23日（即三月十六日）在林土德體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄；死者於4月8日晚上在工作地方突然感覺呼吸困難，其後不醒人事，救護員到達時發現他心臟驟停。他被送往明愛醫院急症室後於同晚證實死亡。

連同此個案，本港累計至少16人打疫苗後死亡，當中14人是接種國產科興疫苗，2人是接種德國復必泰／BioNTech。

衞生署指會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

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記者：鄧凱文

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