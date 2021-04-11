市民評預算案僅3.29分不合格指無助處理失業問題　樂施會設短期失業援助

▲ 樂施會促政府設立短期失業援助。(陳靜儀攝)

政府今年2月公布財政預算案，有團體調查發現，公眾對財政預算案的評價僅3.29分的「不合格」水平，近8成受訪者認為預算案未能回應失業率高企問題，另有近6成人指失業貸款無助處理失業問題，又削減多項福利政策開支，批評政府「對企業豪爽，對基層孤寒」，促請政府設立短期失業援助，盡快向貧窮家庭的失業人士派發現金津貼。

樂施會委託香港中文大學香港亞太研究所在上月5日至17日期間，以電話訪問1,003名成年市民，了解公眾對財政預算案以及援助失業等措施的意見。調查以10分為滿分，受訪市民對財政預算案的評分平均僅3.29分，64%人給予「不合格」（0至4分）的水平，當中更有15.8%受訪者給予0分。78.9%受訪者認爲財政預算案未能回應失業率高企的問題；74%受訪者認爲預算案提出的內容無助基層市民改善生活。

對於財政預算案提出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，58.2%市民認為無助處理失業問題。另外，85%受訪市民對香港就業前景沒有信心，認爲失業潮仍需經歷一段時間，擔憂在短時間内仍未找到合適的工作。樂施會總裁曾迦慧指出，政府為企業推出保就業計劃共有數百億元援助，但對於失業人士卻只推出貸款計劃，屬厚此薄彼，認為失業貸款由政府作為擔保，承擔額為150億元，若能將這筆預算設立「短期失業援助」，已能即時支援許多失業人士。

樂施會促請政府設立短期失業援助，向住戶入息中位數5成以下的失業人士，每人發放不少於6個月、每月5000元短期失業津貼。申請人需提供失業以及收入低於住戶入息中位數一半的證明，又指建議估計僅涉及24億元公帑，遠較「百分百擔保特惠貸款」及「保就業計劃」的150億及800億元為低。

此外，樂施會又促請政府進下調在職家庭津貼最低工時要求，由72小時下調至36小時，讓擔任散工及臨時工的工友合符最低申請門檻。以上措施爲期半年，合資格住戶可獲發雙倍津貼。同時，政府亦應研究放寬申領職津的資產限額，讓更多打工仔可涵蓋入有關計劃中。另外，樂施會建議善用閒置土地，支援墟市發展，同時紓緩失業問題。

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記者：蘇文軒