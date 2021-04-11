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【私隱外洩】社交平台Clubhouse疑外洩130萬用戶個人資料　港私隱公署跟進事件

社會 15:42 2021/04/11

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外電報道，社交平台Clubhouse有130萬個用戶資料外洩，包括用戶姓名、社交網站賬戶名稱等遭上載到黑客論壇。香港個人資料私隱專員公署表示，正跟進事件，正聯絡Clubhouse了解受事件影響的人士是否涉及香港用戶及所涉及的個人資料。

私隱公署指，考慮到懷疑涉及的個人資料可能包括姓名、社交網站帳戶名稱及號碼等，正聯絡Clubhouse了解事件是否涉及香港用戶及所涉及的個人資料，並提醒Clubhouse如發現香港用戶受到影響，應盡快通知受影響用戶，以減低是次事件所產生的風險。

香港個人資料私隱專員（私隱專員）鍾麗玲呼籲Clubhouse用戶提高警惕，慎防個人資料被盜用，若用戶懷疑個人資料被外洩，可聯絡相關平台查詢，亦可以向私隱公署作出查詢或投訴。

Clubhouse是去年4月成立的語音社交平台，目前只有iOS版本，容許用戶進行網絡廣播，並可邀請其他用戶加入討論。Clubhouse官方暫時未對事件作出任何回應。

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責任編輯：蘇文軒

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