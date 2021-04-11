【聲夢傳奇】鍾柔美童星出身拜家燕姐為師　14歲校花Yumi自爆是A0【有片】

▲ TVB節目《聲夢傳奇》參賽者之一的鍾柔美（Yumi）分享感情狀況。

TVB節目《聲夢傳奇》在昨晚（4月10日）起開播，當中14歲的參賽者鍾柔美（Yumi）於台上演唱容祖兒的《天窗》，演出引起網民討論。

年紀輕輕的鍾柔美演出經驗卻頗豐富，她當童星時曾參演過《城寨英雄》、《平安谷之鬼谷傳說》、《親親我好媽》等，此外更參加過逾百歌唱比賽並獲獎無數。

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自爆是A0

眾《聲夢傳奇》在上由馮盈盈、陸浩明及戴祖儀主持的《聲夢傳奇繼續召集》，一起聊天分享並讓觀眾認識。

自爆是A0的中菲混血兒鍾柔美自稱外表像鍾嘉欣，陸浩明忍不住問對方在學校內有否被男生追求以及是不是校花，Yumi直言有被男生追求及承認是校花，相信她會是校內的風頭人物。

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▲ （IG圖片）

家燕媽媽學生

童星出身的Yumi曾參演《城寨英雄》、《平安谷之鬼谷傳說》、《親親我好媽》等，早已令觀眾留下印象。至於熱愛唱歌的她自6歲開始已參加過逾百次歌唱比賽，且獲得不少獎項。

曾為家燕媽媽學校學員的Yumi組成過組合Honey Bees，並隨薛家燕到處表演，惟她其後退團，於10歲時再與6位女童一同經成A Little Bit Shy（簡稱：ALBS），有不少演出經驗。

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參加《聲夢傳奇》的Yumi想證明自己的實力及獲得別人的肯定：「我要大家都覺得我是值得上這個舞台﹗」

她更透露於小六寫我的志願時，已希望能成為一位出色的藝人。

同場加映：林景程、林正峰專訪