【老妻少夫】58歲寡婦甜嫁26歲小鮮肉　為變年輕整容成30歲少婦恩愛廿載

▲ 內地一名58歲寡婦甜嫁26歲小鮮肉，為變年輕整容成30歲少婦。

愛情無年齡之分，內地一名26歲男子在廿多年前，不理家人反對、世俗輿論，決心迎娶比自己大32年的一名寡婦。婦人為令自己看起來跟老公更配襯，不惜花費鉅款整容成30歲的樣子。過去多年，二人一直被傳有意離婚，但近日他們卻出面放閃，繼續恩愛，一度打破謠言。

▲ 李玉成和馬玉琴排除萬難在一起。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，以「老妻少夫」聞名網絡的李玉成和馬玉琴，來自遼寧凌海市同一條村落。李玉成在1969年出生，馬玉琴則是1937年生，二人雖然年齡差距32年，但卻是一對恩愛夫妻。

年輕時的馬玉琴是當地非常著名的戲曲演員，由於外貌俊美，是大眾夢中情人。而李玉成小時候觀賞過馬玉琴的表演，深深被對方舞台魅力所迷倒。當李玉成得知馬玉琴是自己爸爸的小學同學後，更對她有莫名親切感。當再見到馬玉琴時，他更主動叫她舅母。

▲ 二人在舞台上結緣。（網上圖片）

馬玉琴也很喜歡李玉成，甚至會趁休息時抱他上舞台共舞。 一直到至李玉成長大並加入了馬玉琴的戲班，自此二人成為拍檔，經常同台演出並日久生情，漸漸更發展到談婚論嫁的地步。

然而這場婚事卻遭到各方反對，李玉成父母認為兒子心理畸形，屬戀母情結嚴重。認為馬玉琴年紀太大，不想家族無子嗣，李玉成的媽媽甚至以死相逼。至於馬玉琴的丈夫早逝，她的兩個兒子也不理解媽媽，要和她斷絕母子關係。

馬玉琴和李玉成不顧周遭反對，為了在一起吃盡苦頭，試過住茅草屋、橋洞，而馬玉琴為了跟老公看來更相配，竟接受除皺整容手術，試圖讓自己看起來像30歲的少婦：

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至於李玉成的媽媽內心鬱結多年，於06年撒手人寰。而李爸爸患有嚴重佝僂病，妻子去世後一個人艱難度日。

2017年，馬玉琴和李玉成開始做網絡直播，每天早中晚播6個小時，分享跳舞及日常生活。不過雙方也有微言，馬玉琴指責丈夫在她身體不好時，還讓她做直播，令她感到不受尊重，曾揚言要離婚。李玉成也曾透露家人一直催他要生孩子，婚變傳聞不絕。

但近日他們又在網絡平台「西瓜視頻」上載影片，分享日常生活，並強調生活得很幸福，以後會更幸福，似是打破了離婚謠言。

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責任編輯：羅嘉欣