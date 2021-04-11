做特首還是總召集人？　梁振英︰有利國家和香港都願盡力做

▲ 梁振英稱自己過去3年的工作稱心如意。（資料圖片）

新選舉制度下，外界料全國政協副主席梁振英出任選舉委員會總召集人。梁振英稱，中央尚未就此事找過他，至於做總召集人後能否再參選特首？梁振英謂，「這個我還沒能理解」，又稱不論是行政長官還是總召集人，或其他崗位，只要對國家和香港有利，他都願意盡自己力量去做。

有政界中人指，梁振英的答案已相當明顯，即是隨時準備好參加明年3月的特首選舉，目前只欠中央一句祝福。

葉劉淑儀︰目前沒時間考慮

新民黨主席葉劉淑儀今日同樣被問到明年會否再競逐特首，她就謂「言之過早，目前沒時間考慮。」

梁振英今日接受電視台訪問時，被問到選擇做總召集人還是再選特首，他稱，目前對兩個職務都沒有任何決定，相信市民更關心香港未來應如何發展，而非誰參不參選特首。他形容自己過去3年的工作「稱心如意」，對香港及國家，做到個人能力所及的小小貢獻。

葉劉淑儀接受另一個電視台訪問時稱，新民黨期望年底立法會選舉可繼續派人初選香港島及新界東。至於她自己會否改循選委會界別初選，葉劉淑儀謂，要待新民黨決定，但她不認為直選議員含金量較高，「民意授權的滿足感我已享受過了。入到議會，就沒人記得你有多少票，等於多年前考第一已沒人理會，最緊要是你的工作表現。」她又相信，新民黨在選委會有一定的入場券，稱近日多了專業人士查詢新機制下從政渠道。

▲ 葉劉淑儀稱目前沒有時間考慮是否選特首。（資料圖片）

選舉制度改革後，各界關心民主派去向，梁振英認為，民主派日後仍可參選立法會選舉，亦有機會當選。他指，如指日後議會的政治光譜沒有那麼闊，是少了「反共反華及不愛國、跑到西方國家要求制裁中國的人」。他形容建制陣營也非清一色，「有些親北京親建制，有些沒那麼親。」

葉劉淑儀亦稱不擔心民主派會絕立法會，反問「難道我們就不民主？」又稱自己讀的民主書比很多人都多，不能說沒有他們就沒有民主派，「若你說要反對、監察政府，謝偉俊議員罵政府更嚴厲，可能更變本加厲，因為要證明自己不是橡皮圖章。」

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