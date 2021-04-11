【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同

▲ 菲臘親王4名子女早前受訪，談及對父親的印象。

英國菲臘親王與世長辭，享年99歲。當地電視台播放菲臘親王4名子女受訪片段，各人談及對父親的印象，並向父親的成就致敬。王儲查理斯、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子都讚揚父親是位充滿熱情、善於鼓勵且有愛的人，安妮公主更表示「沒有父親，人生將截然不同」。

安妮公主：沒有父親人生將截然不同

現年70歲的安妮，早前接受英國獨立電視台（ITV）訪問，形容父親是位可靠的傾訴對象，自己每當遇到煩惱，都會找他傾訴，「他會聆聽及嘗試協助」。她指父親視每個人為獨立個體，並給予尊重，直言沒有父親的話，人生將截然不同。

安妮又談到父親對於英女皇的支持，指他在1951年放棄擔任皇家海軍，顯示他理解英女皇所遭受的壓力。她指父親是在任時間最長的君主配偶，起初其能力不受重視，

過了一陣子，人們才知道他擁有非凡的經驗和才能，他也找到方法發揮影響力。

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王儲查理斯：跟父親相處有挑戰性

王儲查理斯接受英國廣播公司（BBC）時表示，父親是一位善於鼓勵的人，但和他相處時亦有挑戰性。他指父親「不能忍受與蠢人對話」，若談話時含糊不清、詞不達意，父親會叫他先整理好思緒。受父親影響，查理斯指自己謹言慎行，說話時特別注意字眼。

查理斯指父親擅長給予指引、向他示範如何做事。他又讚揚父親擁有驚人活力，

他一直以非凡形式支持媽媽，達到驚人的成就。

回憶家庭生活，安德魯王子指皇室家庭的相處與平常人一樣。他指父母在日間外出工作，傍晚歸來後，一家人會圍坐在梳化上，聽爸爸說故事。

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愛德華王子：父親總是鼓勵我們

愛德華王子則談及父親在1956年設立愛丁堡公爵獎勵計劃（Duke of Edinburgh Award），旨在培育青年為社會貢獻，他指現時有超過140個國家參與計劃，帶來一定影響力。

他指父親一生為社會作出多項貢獻，同時作為一名父親、一名丈夫，他給予家庭極大的支持和鼓勵。

他永遠不會限制我們想嘗試的任何事，總會鼓勵我們。我將永遠記住和感謝他。

愛德華又表示，父親十分幽默，卻常引來誤解，某些人因而反對他，「不過那些親耳聽過他說話的人，都形容他是個幽默的人，常常以有趣的方法闡述事情」。

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責任編輯：王明芳