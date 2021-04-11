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瑪麗醫院手術室經理洩130名病人資料　傳送至20名同事電郵院方致歉

社會 16:49 2021/04/11

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瑪麗醫院手術室經理向20同事發電郵洩130病人資料，院方致歉稱相信電郵無於院外流傳（資料圖片）

瑪麗醫院指發現近期曾有一名手術室經理，於3月底以電郵通知20名同事有關2名病人的手術室安排並載於附件，惟部門其後發現，附件檔案另隱藏約130項早前已完成的手術室使用記錄，當中涉及病人英文姓名、性別、身分證號碼、簡單病症及手術名稱。

院方指，涉事手術室經理考慮到文件只供內部參閱，而電郵收件人均有職務需要知情，因此文件並未作出加密。院方續指，雖然有關電郵屬於內部文件，但由於涉及多名病人的個人資料，已提醒員工在傳送相關資料時需要謹慎處理，遵從有關保障病人私隱的規定，包括按實際情況及需要加密處理涉及私隱的個人資料，亦要避免將不再適用的病人資料以隱藏方式保留在檔案內。

院方相信有關內部電郵並無於院外流傳做成資料外洩，但對於是次事件引致不安表示歉意。如有需要，亦會配合私隱專員公署的跟進。

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記者：鄧凱文

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