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【全民造星III】關嘉敏獲TVB招攬入旗下　卡文由$0.8人工到月賺數十萬元【多圖】

娛樂 17:09 2021/04/11

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關嘉敏成TVB藝人。

現年26歲的「卡文」關嘉敏（Carman)雖然早前參加ViuTV的真人騷《全民造星III》落敗，雖然在20強入10強時落選，不過她已成功憑《全民造星III》人氣急升，最近更獲TVB垂青簽約為旗下藝人，在TVB官方網頁的檔案已可見到關嘉敏的資料。

樣貌不俗及身段美好的關嘉敏早在14、15歲已開始接觸模特兒工作，早在2016年加入天盟娛樂，成為女子組合Bingo的隊長。

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可是，當時在娛樂圈發展一直未算理想，她曾接受TOPick專訪時稱，完成中學課程後報讀香港專業教育學院商業文憑，並以半工讀的方式由自己交學費，以減父母負擔，十分乖女：「因為不希望給家人壓力，所以讀完中學便找兼職半工讀。」

因為模特兒工作加上中國舞導師，對仍當時是學生的卡文來說算「身家豐厚」。入行當歌手前存下一筆六位數字的「追夢基金」，可是因為當歌手後收入不多，在長年消耗下，她也一度擔心不知可以支撐到何時。

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她更曾經歷過3年「低過最低工資」的日子，自言有次更收到只有8亳子糧單，而令信心崩潰：「我記得回家哭了，想收起糧單，卻又被媽媽發現，她氣到手震，我知道他們內心是不好受的，好像很對不起他們。」

幸好守得雲開，自參加《全民造星III》後人氣急升，更上本身的努力，工作機會大增，曾自爆近月賺數十萬元。現在獲得TVB垂青簽為旗下，相信形象可以更加入屋，或再有更好發展。

關嘉敏曾被指貌似周秀娜。（取自IG）

撰文 : TOPick柴犬出動

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