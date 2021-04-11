【生物多樣性】團體指大嶼山昆蟲多樣性豐富　疑最少3物種首次於香港發現

▲ 香港戶外生態教育協會於去年主辦「大嶼社區昆蟲及無脊椎類大搜査」活動，發現大嶼山多處有不少鮮為人知的昆蟲及無脊椎類動物。(受訪者提供)

本港大嶼山郊野地區生物多樣性豐富，有團體於去年主辦「大嶼社區昆蟲及無脊椎類大搜査」活動，發現大嶼山多處有不少鮮為人知的昆蟲及無脊椎類動物，當中有3個物種很可能更是香港首次發現的物種。

香港戶外生態教育協會於去年5至11月期間的63日舉辦「大嶼社區昆蟲及無脊椎類大搜査」活動，共有207人次在大嶼山多個地點進行合共291次調查（平均每日4.6次），集中調查昆蟲和無脊椎類物種，並透過著名國際網絡平台iNaturalist進行紀錄，結果共收集了11,943個有效觀察紀錄，接近平台自2008年成立以來與大嶼山有關的紀錄12,114個。

協助今次活動的港大生物科學學院研究員蘇美健指，如根據iNaturalist的標準，今次收集到的紀錄有多達5,258個，達到可供科學家採用的「研究級別」，且比起以往紀錄的數據多為蝴蝶等的「鱗翅目」，今次收集到的昆蟲類別較為平均，例如iNaturalist上過去10年間全港只有約900個草蜢等「直翅目」的研究級別紀錄，但今次調查已錄得195個同級紀錄，蒼蠅等「雙翅目」亦錄得208個，佔過往近3成，顯示今次調查能大大補充相關物種數據的缺乏。

而在諮詢過本地相關專家後，更發現一款飛蛾、一款蜜蜂和一款蟑螂更可能是香港首個物種紀錄，而該飛蛾更暫時未能與已知的物種匹配，可能是從未被發現過的新物種。

協會創辦人及保育總監沈鼎榮表示，該飛蛾在東涌發現，現時正等待專家找到該些物種，並收集DNA以確定為新物種，屆時便可公布有關物種的特性等，估計需時約數年。



他又認為，活動顯示即使是梅窩和東涌等較城市化的地區，其生物多樣性潛在價值仍高，但不論政府還是公眾的保育調查大多仍集中在常見的昆蟲、雀鳥和哺乳類動物，相信今次活動能為保育昆蟲和無脊椎類生物搜集到重要的數據，期望日後政府發展大嶼山前應進行更深入的調查、並加強保護高生態價值的鄉郊地區。

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記者：洪芷晴