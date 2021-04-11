【兩台大戰】曾志偉邀姜濤上TVB被拒　專心做好節目質素：換回觀眾對無綫信心

▲ 預計成為長壽節目的《開心大綜藝》在今晚（4月11日）開播。

TVB新節目《開心大綜藝》在今晚（4月11日）首播，曾志偉以TVB高層身份率森美、林盛斌、阮兆祥、麥美恩、伍詠薇、江美儀、方力申、鄧佩儀、C君、陸永等《開心大綜藝》台前幕後人員出席拜神儀式。

曾志偉表示可見到一班舊朋友感高興，而且覺得香港已很久未有長壽綜藝節目可讓一家大細欣賞。至於對收視的期望，他表示沒有壓力，最重要是節目有口碑：「同埋換回觀眾對無綫節目的信心。」

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▲ 工作人員都拉住曾志偉合照，十分受歡迎。

ViuTV節目偏鋒

另外志偉指，翡翠台目標是全球華人觀眾：「我不是不放他們在眼內，翡翠台是面向全球華人，節目要以合家歡為主，符合大眾口味。白講ViuTV得4點收視，節目題材比較偏，不是翡翠台路線。」

他認為ViuTV不是翡翠台同類競爭對手，與J2才是較接近類型，：「我們選香港小姐就是香港小姐，不會戴住口罩，所以J2才是跟ViuTV比較收視的地方。」

志偉並透露跟住會檢討J2的發展：「會全力做好J2，更年輕化和關心香港，去跟ViuTV比併。」

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培養年輕接班人

之前TVB大股東兼非執行董事黎瑞剛公開指TVB「老化」，曾志偉開玩笑說：「請我就已經老化。」然後稱，黎瑞剛在報道出街前已與所有主管談過：「我們始終有退下來一天，大家在這2、3年培養更年輕的接班人。」

重提早前TVB在記者會惡搞姜濤而引來負評，曾志偉回應稱由以前的盧海鵬已開始扮其他藝人，反而不明為何在記者會3日後才被網民提出。而他事後有與相關同事食飯，以免他們因是次事件而不開心。

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邀姜濤上TVB

被問會否邀姜濤話上TVB節目，曾志偉稱：「我一返工就打給魯暉（ViuTV高層魯庭暉）問佢攞姜濤。」不過，魯庭暉沒有直接答應要求。

曾志偉表示他持開放的合作態度，更捧例曾拍ViuTV節目的郭偉亮與羅敏莊，返回TVB都不用「過冷河」。

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