民建聯開班培訓管治人才 林鄭月娥任講師教第一課

▲ 林鄭月娥將會在課程中講當特首的苦與樂。（資料圖片）

將定位改為「多渠道參與管治」的民建聯開辦課程培訓管治人才，講者雲集兩地資深官員、學者等，原本20節主題講課和講者已定，不過，特首林鄭月娥亦接受民建聯邀請參與主講，主題是「當特首的苦與樂」。消息指，特首獲安排第一個開講。

林鄭月娥今日在社交平台稱，已欣然接受民建聯主席李慧琼邀請參與「政道」課程主講，她正構思談談「當特首的苦與樂」，從而帶出管治的理念和實踐。有政界中人認為，林鄭月娥是想親自落場「揀蟀」。

▲ 特首林鄭月娥日前接受民建聯主席李慧琼訪問。（林鄭月娥Facebook圖片）

「政道」課程名額50個，4月14日（星期三）截止報名，較原定提前了一星期，民建聯副主席陳克勤稱，報名人數已超額好多，當中除了民建聯中人，還有商界人士和高級管理人員。參與者於課程完結後，需在指定時間提交一篇約3000字的結業論文，題目包括︰「假如我是特首」。

除了林鄭月娥，20堂主講課程，由中共黨校（國家行政學院）國際戰略研究院副院長高祖貴先講「百年大變局」，全國政協副主席梁振英緊隨其後，講「愛國者治港」，民建聯創黨主席、前立法會主席曾鈺成則壓軸，談「從政的明天在哪裏」。

另外，第7和8節課將安排在深圳上課，根據課程時間表，第7節課大概在7月17日，難道民建聯已預知屆時已有條件通關？陳克勤就謂，如果到時仍未能通關會安排視像上課，考察亦會押後。

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