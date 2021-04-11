城大研發新技術利用太陽能將二氧化碳轉化　能減輕空氣污染

▲ 城大研發新技術緩解空氣污染。(城大提供圖片)

空氣質素向來引人關注，城大科學家研發出2項新技術，能減輕空氣污染，包括利用太陽能將二氧化碳轉化成燃料甲烷、以及一種全新耐用的吸附材料去除低溫二氧化氮；兩項研究均已於化學期刊《德國應用化學》刊登。

城大能源及環境學院副教授吳永豪及其團隊研究的太陽能催化劑，能透過人工光合作用把二氧化碳轉化為燃料甲烷。吳永豪表示，以太陽光將二氧化碳轉化為燃料甲烷，而甲烷是家用燃氣主要成分，有望藉此生產出潔淨和可持續的替代能源，從而減低碳排放及對化石燃料的依賴。他續指，期望未來能以合理價格，將工廠和運輸界排放的二氧化碳循環再用，率先生產潔淨替代燃料。

▲ 吳永豪及其團隊研究的太陽能催化劑，能將二氧化碳轉化為燃料甲烷。(城大提供圖片)

另外，同一學院的助理教授尚進領導的團隊，亦針對路邊主要污染物、會損害人體呼吸道的二氧化氮，研發出類似海綿的固體多孔納米材料，可高效去除低溫廢氣所引致的二氧化氮污染，以補足傳統方法須在高溫下去除二氧化氮的不足。

研究亦指出，相關吸附材料甚為穩定，能抵抗侵蝕，且不易受潮，並可根據應用製成不同形狀，可製成球形用於通風系統，或用作防護口罩的濾芯。

▲ 尚進的團隊研發出新吸附材料，去除環境中的二氧化氮。(城大提供圖片)

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責任編輯：洪芷晴