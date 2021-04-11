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ViuTV《口罩小姐選舉總決賽》改直播時段　與TVB《開心大綜藝》正面對撼

娛樂 10:01 2021/04/11

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ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》與TVB《開心大綜藝》正面對撼。

TVB新節目《開心大綜藝》在今晚（4月11日）8時半首播，對台的ViuTV亦在今晚直播《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》。

原定《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》在今天晚上8時播出至9時半完結，不過後來卻改時間延後半小時播出，即是改為晚上8時半至10時，與《開心大綜藝》同一時開始直播，完全正面對撼。

撰文 : TOPick柴犬出動

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