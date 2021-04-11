ViuTV《口罩小姐選舉總決賽》改直播時段 與TVB《開心大綜藝》正面對撼 娛樂 10:01 2021/04/11 分享： 熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》與TVB《開心大綜藝》正面對撼。 TVB新節目《開心大綜藝》在今晚（4月11日）8時半首播，對台的ViuTV亦在今晚直播《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》。 原定《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》在今天晚上8時播出至9時半完結，不過後來卻改時間延後半小時播出，即是改為晚上8時半至10時，與《開心大綜藝》同一時開始直播，完全正面對撼。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【兩台大戰】曾志偉邀姜濤上TVB被拒 專心做好節目質素：換回觀眾對無綫信心 今日 18:24 【兩台大戰】曾志偉邀姜濤上TVB被拒 專心做好節目質素：換回觀眾對無綫信心 【兩台大戰】馬浚偉回TVB任藝訓班校長 馬仔透露已有逾千人報名爭30席位 12:00 2021/04/03 【兩台大戰】馬浚偉回TVB任藝訓班校長 馬仔透露已有逾千人報名爭30席位 【兩台大戰】杜琪峯與ViuTV合作撼大台 曾志偉招兵買馬辦訓練班 13:41 2021/04/07 【兩台大戰】杜琪峯與ViuTV合作撼大台 曾志偉招兵買馬辦訓練班 網絡熱話 疫情 新冠肺炎疫情 Error ViuTV TVB 歌手 開心大綜藝