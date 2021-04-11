【5000元消費券】4間儲值支付工具協助發放市民反應不一　有商店稱不會加設電子付款

▲ 政府已甄選4間儲值支付工具營辦商協助推行電子消費券計劃。（陳靜儀攝）

政府今日（11日）宣布，已甄選4間儲值支付工具營辦商協助推行5000元電子消費券計劃，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK（詳情即看：下一頁）。有市民認為對長者會構成不便，亦有市民相信４間營辦商可涵括大部分市民。有商店歡迎安排，期望電子消費券可刺激消費，但亦有商舖表示不會安設電子付款方式。

市民杜小姐認為電子消費方式較適合年青人，年老長者除八達通外對消費券會感到不方便，不明白政府為何不可派現金。市民林先生則覺得，政府安排多個營辦商，可以配合不同階層人士使用，認為4種選擇應該可以涵括大部分人。

退休人士鄧先生就稱自己只有八達通，已經足夠自己日常消費所用，覺得政府推出多項電子貨幣供選擇會很方便，但自己因怕會太混亂，所以不會安裝其他付款程式。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，4間營辦商均稱，會全力支持政府推行消費券計劃，並會從計劃所得的額外收益，以優惠等不同形式回饋商戶或消費者，例如在計劃期間豁免或減免安裝及租機費﹑豁免或調低交易手續費等。

經營日本女裝店的崔小姐就認為，疫情下生意受影響，希望電子消費券可刺激消費，令生意額上升。她又說，店舖早前已安裝八達通等收費，以方便顧客交易。

不過都有店舖負責人表示，不會再加設電子付款。其中海味店負責人苗小姐表示，店舖顧客多為長者，很少用電子貨幣付款。

街市乾貨店負責人譚先生就說對電子收費不感興趣，因自己屬小本經營，而顧客亦不習慣以電子貨幣交易，認為政府想改變店舖收費方式，但自己沒信心改變所有顧客習慣。果籃禮物店舖負責人許小姐就說，因應政府推廣之前已安裝八達通及支付寶收費， 但顧客仍以現金交易為多，所以不會再安裝更多電子收費機。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉、黃悅晴