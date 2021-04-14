【國安法問答比賽】女拔學生22次奪全港最高分　不「死背書」慣從錯誤中學習

▲ 香港善德會及青識教育發展中心主辦《國安法、基本法通通識》網上問答比賽。（林宇翔攝）

《港區國安法》去年6月30日起實施，有團體為讓學生了解更多有關法案的知識，於去年10月中至上月底舉辦網上問答比賽，有約80間中學參加，每位同學每日最多可玩100次，參賽人數累計達3萬人次。其中來自拔萃女書院的學生22次成為每周得分最高的人，她分享秘訣就是不要死背書，要從錯誤中學習。

香港善德會及青識教育發展中心主辦《國安法、基本法通通識》網上問答比賽，題目涵蓋《港區國安法》訂立的過程及內容、《基本法》等。其中於拔萃女書院就讀中三的李茜楠曾22次成為全港每周得分最高的「每周知識王」，每天上學前都會抽時間上網答題，最高紀錄是20秒內完成20條問題並全對。為了取得好成績，李茜楠與10位同學一起小組學習。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

李茜楠說，法律條文中有不少長且複雜的句子，為了明白其意思，花了很多功夫。她坦言以往較少接觸與法律有關的知識，但她沒有刻意背誦相關條文，反而習慣從錯誤中學習，因為相信熟能生巧，

如果有題目做錯就會記下來，多做幾次，多練習就會記得答案。

李茜楠指出，一直以來都是靠這種方法溫習，鞏固知識：

做錯的題目會令我印象更深刻，首先要明白自己做錯什麼，然後就弄清楚為何會出錯，再找出正確答案，下一次就可以做得對。

李茜楠最後獲得全港只得4個得獎者的「最強知識王」稱號，又在校內參賽的7百多位同學間取得最高分，成為「校內最強知識王」。

香港道教聯合會青松中學亦安排中四及中五級同學、共240人參與比賽。有份參加的中四同學楊浩添就承認一開始要學習艱深的法律知識時有難度，而他的竅門是要不恥下問，

遇到不懂的事情第一時間要發問，問到明白為止，老師不會嫌我煩的，反而覺得我很上進，這個過程亦是一個很好的學習機會。

他指出，參加比賽亦令他學習到更多關於《基本法》及《港區國安法》的知識，以往自己對法律條文的理解甚少，但在比賽的過程中讀了很多條例，知得更深入更詳細。他又說，同學們之間都會談及對港區國安法的意見，而他受朋輩影響本來都覺得條例或會削弱港人自由：

但是經過比賽熟讀條例後，我覺得香港仍然有言論自由，只要合法亦都有集會自由，所以現時我不是那麼抗拒。

另一位參賽同學區碧霞則覺得比賽有趣，她在通識老師的推薦下，抱住要為校爭光的心情參賽，曾經得過一次「每周知識王」的獎項。區碧霞在分享比賽經驗時提到，除了知識上的收獲，她亦成功挑戰自己：

每次比賽時都會十分緊張，有時甚至會讀不清楚題目，因此初時經常出錯，後來在朋友提醒下才開始放鬆，最後成功克服這個難關。

三位同學都提到，在比賽的過程中對《基本法》及《港區國安法》的了解加深，其中李茜楠表示，以往曾擔心國安法在港實施後，會削弱香港的民主自由、法治會受影響，但深入了解條文後，她說想法有改變，認為作為香港人及中國人，有責任維護國家安全，亦認為身為學生，一個安全、穩定的社會環境，對她學習來說是十分重要。

香港善德基金會主席董吳玲玲就表示，期望藉比賽培養學生的家國情懷，為青少年搭建平台而建立人生價值觀，讓他們在過程中亦可增廣見聞。她指出，法治是香港的核心價值，將來或會將活動推展至小學，讓學生可更具體了解憲法、基本法及港區國安法，法律條文。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴