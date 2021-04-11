【疫苗接種】本港累計接種逾83萬劑疫苗　13人打針後送院1人不遵從勸告自行出院

▲ 新冠病疫苗接種計劃自2月26日正式展開。(資料圖片)

新冠疫苗接種計劃展開第45日，港府指，計劃開展以來已為市民接種共約834,800劑疫苗，當中約578,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約348,600名接種科興疫苗，約230,300名接種復必泰疫苗；約255,900名市民已接種第二劑疫苗，包括約146,700名接種科興疫苗，約109,200名接種復必泰疫苗。



截至今日(11日)下午8時的過去24小時，約有43,200名市民接種了疫苗和約8,300名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：

約有2,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2 300人在八間社區疫苗接種中心接種，約200人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有8,800名市民接種第二劑科興疫苗，當中約8 300人在社區疫苗接種中心接種，約500人是在私家醫生和診所接種；約有16,500名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有15,400名；8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%；及約1,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約6,500名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。



截至今日零時零分，過去24小時共有13宗送院個案，其中9人已經出院，3人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

另外，作為背景資料，截至今日零時零分，過去24小時共有35宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。有關數字為當日新入院的實際數字，可為公眾提供一個參考對照，讓市民更全面理解在接種疫苗後錄得的相類個案。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒