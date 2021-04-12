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【生命鬥士】癱瘓歌手吳少芳離世終年54歲　fb專頁：Jodi已經回到天家

娛樂 09:55 2021/04/12

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Face To Face成員吳少芳離世。

Face To Face成員吳少芳當年因意外致四肢癱瘓，從此就過着輪椅代步的生活。但其正能精神得不少圈中人鼓勵，惜今日在吳少芳的社交平台，公布了她不幸離世的消息，終年54歲。

在吳少芳的facebook專頁上寫道：「各位Jodi親愛的朋友，Jodi已經回到天家，多謝大家一直對Jodi的關愛」，相信此為吳少芳家人透過其社交平台公布死訊。

【鄭秀文演唱會】癱瘓歌手吳少芳任Sammi嘉賓　鄭秀文：不放棄精神啟發了我【有片】

全癱吳少芳靠兩隻指頭拓新天。（《經濟日報》照片）

Face To Face是1990年出道的女子組合，由吳少芳（Jodi）及蔡惠玲（Connie）組成，代表作有《情迷Milano》。可是Jodi於1992年發生嚴重車禍，導致四肢癱瘓，之後一直要靠輪椅代步。

因意外全身癱瘓

Jodi意外後宣佈退出樂壇，Face To Face隨之解散，Jodi須靠家人照顧起居生活，但充滿生命力的Jodi，沒有因殘障困於電動輪椅內，在家人的支持下，曾籌劃與家人完成39天橫越三大洲、以及19天紐西蘭南北島的旅程，一手包辦設計行程至訂機票酒店，飛到歐、美及亞洲多國，留下不少快樂回憶。

吳少芳任Sammi嘉賓。（寰亞提供圖片）

全癱女歌手吳少芳　視不幸為平常活出精彩人生【有片】

Jodi的意志力亦影響不少藝人，如曾經同一屆新秀歌唱大賽的鄭秀文，曾邀請了吳少芳任演唱會嘉賓。

Sammi當時稱：「你別以為Jodi行動不便，但她真的非常喜歡唱歌，會不時同朋友到街上busking唱歌表演，我都從她身上得到好大啟發，從她的經歷中看到她不放棄、不斷奮鬥，其實是充滿着正能量。你今晚的出現，帶給我們很多很多正面訊息。」

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Jodi亦曾自製香噴噴辣椒油，Sammi後來邀請Jodi將足料秘製的「香噴噴青花椒辣椒油」作義賣，限量300瓶。善款將捐予慈善機構「九龍樂善堂」幫助 關注青年精神健康，以生命影響生命。

同場加映：黎彼得訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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