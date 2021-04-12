【持之以恆】早上結伴行山下午回校上課 中五學生操fit體能備戰明年DSE

▲ 王諾與霍楊昇結伴行山，操fit體能備考DSE。

今屆中學文憑考試即將展開，兩名準備明年應考文憑試的中五學生霍楊昇及王諾，因疫情長時間困在家有感身體狀況及體能均每況愈下，大不如前，決意提早重新鍛練體魄，於今年2月起齊齊於返學前化身行山之友，持之以恆努力行山，為明年應考文憑試作好身體和精神上的最佳準備。

現時就讀屯門佛教沈香林紀念中學中五級的霍楊昇，來自基層家庭，家中共有四兄弟姊妹。他坦言，一年多前即疫情前，他經常於放學後在住所附近跑步，每次花上一至兩小時，跑步長達約3000米，也不覺得累。當疫情開始後，為安全起見，他終日困在家中，面對電腦螢幕上網課，並幫忙照顧家中3名分別年僅7歲、1歲半及半歲的弟妹，包括手抱嬰孩及為他們沖涼。

直至去年10月曾短暫復課兩個月後，又再度停課，他於農曆新年假期後復課，發現自己跑步僅400米已感到疲累，便發現自己體力不足。想起以往曾跟家人行山，便決定重拾行山樂趣，一來希望藉行山重新鍛鍊體魄，二來也希望透過從高處遠眺美麗的景色，放鬆讀書緊張的心情。於是，他相約兩名以往曾一同跑步的同學，結伴行山鍛練體魄。

▲ 王諾與霍楊昇結伴行山。 ▲ 王諾與霍楊昇結伴行山。 ▲ 王諾與霍楊昇結伴行山。 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

現時，每逢星期一、三、五，他們都會相約於早上八時，一起行山，包括附近的青山或菠蘿山，然後換校服，下午回校上面授課堂；至於星期二和四早上，則會留家溫習。他直言，行山除了提升了其體能外，還讓他在過程中學懂互相幫忙，曾試過因行山期間缺乏飲用水，而需向其他行山人士「撲水」。

與楊昇結伴行山的同校同學王諾，亦是中五生。他指，為安全起見，疫情下終日困在家中，每日協助家人做家務，包括掃地、洗碗、晾衫等，當時做家務已算得上是日常運動。

至農曆新年復課後，他發現自己的體能一落千丈，徒步行六層樓梯後已喘氣，感覺好像是「透唔到氣」，加上疫情長時間停課期間，亦打亂了日常作息時間，每晚凌晨2時許才睡覺，至翌日早上十時才起床。

因此，他亦決意透過恆常行山，重新鍛鍊體能。他直言，恆常行山一個月後，感覺體力改善了，連精神狀態也進步了不少，「依家行完山返學，專注力好了，上堂認真了，能專心聽老師教學，唔會好似之前咁，聽人講嘢期間好易會恰眼瞓」。

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責任編輯：鄺嫻