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【新冠肺炎】屯門友愛邨愛暉樓增2宗確診　患者一家曾走訪屯門3處地方

健康 10:06 2021/04/12

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屯門友愛邨愛暉樓增2宗確診，患者一家曾走訪屯門3處地方。

本港新冠疫情持續，昨（11日）新增13宗確診個案，包括11宗輸入個案及2宗本地個案，均與屯門友愛邨愛暉樓有關，沒有源頭不明個案。衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，再增1間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，患者曾到訪3處地方（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期）：

屯門 愛定商場 大家樂 06/04/2021 11576

屯門 置樂花園地下 07/04/2021 11576

屯門 仁愛街市 09/04/2021 11576， 11579

兩名患者（個案編號：11576、11579）均居於屯門友愛邨愛暉樓，涉及一名71歲退休男子，及63歲家庭主婦，兩人同住於32室，高於早前確診個案數層。

友愛邨愛暉樓至今共出現6宗確診個案，涉及09、31及32室單位。由於09與10室單位及31與32室單位均分別共用污水喉管，衞生防護中心已安排有關單位所有住戶撤離。

多名身穿保護衣的人員於友愛邨愛暉樓，安排居民撤離，即看撤離情況：

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責任編輯：羅嘉欣

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