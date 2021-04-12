【TVB變天】李寶安正式辭任TVB副主席　效力14年權傾一時曾與陳志雲不和

▲ 李寶安正式辭任TVB副主席。

電視廣播有限公司在今日（4月12日）正式公布，因為李寶安希望於65歲時退休及更多時間處理個人事務，故此於5月27日退休，不再擔任公司副主席、集團行政總裁及執行董事職務，並辭任行政委員會主席、風險委員會、投資委員會及法規委員會成員以及公司旗下其他附屬公司之董事職務。

李寶安現有職責將由管理委員會承擔，而該委員會成員包括公司高級業務部門主管及高層管理團隊之其他成員，作為臨時安排，而董事局主席及眾董事局成員將物色行政總裁的合適替代人選。

【TVB人事變動】李寶安5月股東會後退休 傳愛將余詠珊辭職離開無綫

▲ 李寶安（右）今年出席台慶儀式。（東星圖片）

曾令亞視轉虧為盈

現年65歲的李寶安是會計師出身，在1988年加入麗新集團，並獲老闆林百欣的重用。同時在1992年至1996年間，李寶安加入亞洲電視行政總裁為林百欣「睇數」，一度助長期虧損的亞視轉虧為盈。他在位亞視期間，推出過《今日睇真D》及購入內地劇《三國演義》等，收視不俗。

不過李寶安在2007年離開麗新集團，同年2月在「六嬸」方逸華邀請下加盟，空降成為TVB高層，獲委任為電視廣播有限公司財務及行政總經理，與當時另一高層陳志雲平起平坐。



▼ 點擊圖片放大 +5 +4

傳與陳志雲不和

李寶安入TVB實行緊縮開支政策，可是當年陳志雲所掌的節目製作部為「花錢部門」，而李寶安卻主要負責管數，二人在工作上不免有矛盾，故一直傳他們不和。

在2011年廉署拘捕陳志雲被落案起訴貪污及詐騙罪，上庭作供的李寶安頂證陳志雲，指在2010年接獲同事投訴《翡翠歌星賀台慶2009》涉違法，並指令進行內部審查。

同年陳志雲被裁定罪名不成立，律政師兩度上訴，於2015年陳志雲被判罪成罰款84,000元。到2017年上訴到終審法院，陳志雲最終上訴得直，推翻所有定罪。

有指當日「六嬸」力邀李寶安入TVB，是因為當時「六叔」邵逸夫早已表明有意放售TVB，所以六嬸要找熟悉電視運作同時「數口精」的人負責管理TVB財政及「整靚盤數」，李寶安成為當時合適人選。

【TVB人事變動】傳李寶安辭任無綫副主席 功成身退主動提出退休

▲ 李寶安在TVB權傾一時。（東星圖片）

權傾一時

因TVB前總經理陳志雲捲入涉貪案，李寶安於2010年3月24日接替委任為執行董事及董事總經理。李寶安亦成功助「六嬸」出售TVB予「殼王」陳國強。

後來在梁乃鵬辭去行政主席後，李寶安於2015年改任行政總裁，在2020年兼任董事局副主席，薪金、花紅、董事袍金及退休金供款，已達年薪1,019萬。

把TVB「亞視化」

雖然李寶安一向「數口精」，可是有指他在2018年提出TVB買入8億星美可換股貸款及債券，可是卻因星美財困而令TVB損手，不過後來他稱買星美債券是由當時的主席陳國強所建議，並非完全是他一人責任。

另外，李寶安在位期間邀多位曾效力亞視的高層過檔，包括副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻、負責企業事務譚錫揚，以及掌管綜藝的余詠珊等，被指把TVB「亞視化」。

同場加映：高海寧訪問