【無公德心】家長縱容幼童天水圍遊樂場隨地痾尿　網民狠批：其他小朋友踩曬

▲ 家長不顧衛生縱容幼童天水圍遊樂場隨地痾尿，網民狠批：「其他小朋友踩曬啦！」

人有三急固然難忍，家長應盡快帶他們去如廁，而非隨處便溺影響衛生及其他人。有網民於社交平台分享一張圖片，有家長不顧衛生，縱容幼童在天水圍屋邨其中一個兒童遊樂場中間隨處痾尿，網民狠批：「喺正公園中間，俾其他小朋友踩曬啦！」

有網民於Facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發帖，指有家長不顧衛生零公德心，縱容幼童在兒童遊樂場中間隨處痾尿，

喺正公園中間，俾其他小朋友踩曬啦！瀡滑梯都有！

從相片可見，幼童在遊樂場中間隨處便溺，家長在旁協助，而幼童的身後有不少家長及小朋友正在公園內玩耍。

▲ 有家長縱容幼童在兒童遊樂場中間隨地痾尿。（Facebook圖片）

網民：去廁所有咁難咩？

有不少網民炮轟家長無公德心，「好噁心，呢個公園好多幼稚園小朋友同BB玩㗎」及「真係文明倒退啊」。

區議員譴責家長

元朗區議員陳詩雅在Facebook專頁譴責有家長容許兒童隨地便溺，她指日前接到投訴指有家長容許兒童在天水圍天華邨兒童遊樂場內就地便溺，對事件表示強烈不滿。她強調，任何文明社會都應無法接受有人可恣意作出妄顧公眾衛生的行為而不用面對法律後果。

▲ 區議員於Facebook專頁譴責家長。（Facebook圖片）

她又提醒，根據《屋邨管理扣分制》訂明，任何租戶在公共屋邨公眾地方便溺，可被立即扣7分；而根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何正在照顧或看管一名12歲以下兒童的人，在沒有合理因由下，准許該兒童在公共屋邨以外的公眾地方大小便即屬違法，初犯最高可被罰款五千元，再犯則更可被罰款一萬元。

陳詩雅議員接報後立刻通知屋邨辦事處。安排工友清潔現場，及指示有關人員日常多巡邏及張貼告示，提醒家長注意公德，盡量帶兒童使用附近公共洗手間如廁。

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責任編輯：王明芳