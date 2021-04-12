【畫出彩虹】首位港男成Marvel．DC漫畫主筆　Pat Lee：畫過《蝙蝠俠》已無憾

這10年間，大家看了很多Marvel和DC旗下的超級英雄電影，但大家又可知道這兩大美國漫畫巨頭，曾經出現過一位畫風凌厲破格的香港人主筆？這位正是在國際漫畫壇中著名的Pat Lee，早前這位現已成為多媒體創作人的猛人舉行了原稿展，吸引不少影星和fans朝聖，他可說是「畫出彩虹」的表表者。

父母是香港人後來移民加拿大的Pat Lee，可說是年青人奮發圖強追尋夢想而成功的表表者。

▲ Pat Lee現已回流香港，建立自己品牌，從究多媒體工作。（攝影：湯炳強）

簡單來說，因為哥哥的影響，12歲時的Pat就喜歡看漫畫達至廢寢忘餐的地步，16歲立志成為漫畫家，當時滿懷熱血的他花了整整一年時間來繪畫一本厚達150頁的漫畫，然後寄往各大漫畫公司作毛遂自薦，當然，故事的發展並沒有一帆風順這回事，反而石沉大海卻是司空見慣得很。他說：

還記得16歲的時候，心裏產生一種繪畫的衝動，不停的去畫，150多頁的漫畫訴說著超級英雄警惡懲奸的故事。

事隔兩年，Pat跟父母說要成為一位漫畫家，他們沒有太大反對，母親還十分支持呢﹗不過，條件是他倆只答允給予Pat一年時間去努力，若然失敗就要再回校園。

當然，最終一年過後我仍然努力的去衝，哈......至於我人生中第一本繪畫的漫畫，我還留著一份copy準備送給哥哥的兒子，好等他知道舅父有多厲害，哈......

▲ 在Pat的漫畫生涯中最開心的一定是能夠當上蝙蝠俠漫畫的主編，因為蝙蝠俠在漫畫界中有著經典地位，因此，畫完了蝙蝠俠後，Pat離開了漫畫主筆位置後已感覺無憾。（攝影：湯炳強）

變形金剛開始．蝙蝠俠告終

說到Pat在畫壇上的轉捩點，一定不可不提《變形金剛》（Transformer），2002年他和哥哥買了版權推出漫畫系列，將日本和美國的漫畫風格合二為一，令當時零售商和讀者非常興奮，將《變形金剛》帶到暢銷榜中的冠軍長達6個月之久。

及後Pat轉戰Marvel和DC兩大漫畫陣營，很多大家耳熟能詳的角色都相繼在他手上出現，包括蜘蛛俠（Spiderman）、鐵甲奇俠（Iron Man）、變種特工（X-Men）和超人（Superman）等。當上主筆後，工作自然是日以繼夜的開始，可幸是主筆並不是一部繪畫機器，原來工作上都可以「選擇」。

▲ 曾經當上蜘蛛俠主編的Pat，這一幅作品裏蜘蛛俠的跳躍形態在今天看似普通不過，但原來這個動作是由他最早構思出來，影響至今。Pat說：「單是蜘蛛俠這動作我想了一整晚呢﹗」（攝影：湯炳強）

他指出，主筆和編輯要有充足溝通，就以他在Marvel為例，最初編輯詢問他在眾多超級英雄中想繪畫哪一個角色，例如會提出two team together（兩個角色合作），好像狼人（Wolverine）和The Punisher一起合作。

至於英雄人物的服裝設定亦有限制，但亦有可以天馬行空的時候，我當上《鐵甲奇俠》主筆時，為該角色創作了不同款式的戰衣。

及後Pat過檔DC，他生命中最重要的角色出現——蝙蝠俠（Batman）。繪畫過後，他的感想是：

蝙蝠俠對我個人來說，他是漫畫人的殿堂級人物，繪畫過後已經無憾。

的確，作為公司旗下最重要角色的主筆，壓力之大難以言喻，在催稿和截稿時間逼近時，通宵工作已成習慣，十間公司儼如第二個家，但熱情始終會燒到盡處，Pat於2010年毅然離開打拚多年的領域，回流香港成立INTERFERENCE媒體創作品牌。

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年輕人不要放棄

成為外國公司旗下的漫畫家，看似遙不可及的事，但Pat都一一做到，與此同時，近年香港亦出現一批年青人在日本的漫畫比賽上取得佳績，證明本地臥虎藏龍者眾，對於要如何打入國際市場，Pat以過來人的身份給大家一個建議。他說：

市場上實在有太多artists了，所以一定要有個人風格。有很多artists比較害羞，但事實上你一定要盡量將你的artwork向外間展示，digital平台如facebook、Instagram或bookbaby.com是很好的渠道。

Pat表示，嘗試創作一個約5頁內容的storyline，在有限的版面中pick some character & make sure really cool。要做一個good storyteller很是重要，成功的，你可以更進一步成為director。看漫畫通常由左至右，之後再沿著zigzag軌道去看，大家嘗試在分鏡的處理上花點工夫。

當然，成功非僥幸，Pat也是從最低點一步一步累積而來。

以我自己為例，不下給人turn down百多次，年青人要抱著不要放棄的精神，keep going。

▲ 當年《變形金剛》的漫畫處於半紅不黑位置，就是憑Pat的帶領下令該漫畫在北美漫畫榜中穩佔6個月銷量冠軍，成為一時佳話，。圖中是他其中一幅最喜愛的封面作品。（圖片patleeart ig）

完美的復仇者

經歷了14年日以繼夜的漫畫生涯，Pat幾乎繪畫過所有大家熟悉的超級英雄人物，適逢這10年間電影幾乎全由漫畫中的英雄擔起整個市場，以資歷論，他可說是其中一位最有資格評論以上這些電影的創作人，被問到Marvel和DC的電影哪一齣最好？又或是如果電影劇情上有甚麼須要改動？Pat想了片刻說：

以《水行俠》為例，過往漫畫中他的造型都是金髮綠色緊身褲，但電影中出現長髮粗獷造型，帶給我驚喜。至於《復仇者聯盟》整個電影世界觀，由劇本撰寫和選角可以用完美來形容，Amazing﹗由故事到戰鬥場面都將漫畫完全立體化起來，看得我非常興奮，實在沒甚麼須要改動的了。

那麼你覺得哪一位演員最具漫畫中人的神髓？

我喜歡Batman Dark Knight系列、當中Heath Ledger和Arthur Fleck兩人飾演的《Joker》，而最具得漫畫中人神髓的，就一定非Robert Downey Jr所飾演的Tony Stark莫屬。

言談間Pat的眼中盡是光芒神彩，雖然他已告別了漫畫創作好一段日子，但身體流著的仍是漫畫的熱血，畢竟這位46歲的男生，最愛看的動畫仍是大友克洋的《卡基拉》和士郎正宗《攻殼機動隊》。

記者：何偉雄