【畫出彩虹】首位港男成Marvel．DC漫畫主筆　Pat Lee：畫過《蝙蝠俠》已無憾

這10年間,大家看了很多Marvel和DC旗下的超級英雄電影,但大家又可知道這兩大美國漫畫巨頭,曾經出現過一位畫風凌厲破格的香港人主筆?這位正是在國際漫畫壇中著名的Pat Lee,早前這位現已成為多媒體創作人的猛人舉行了原稿展,吸引不少影星和fans朝聖,他可說是「畫出彩虹」的表表者。

父母是香港人後來移民加拿大的Pat Lee,可說是年青人奮發圖強追尋夢想而成功的表表者。

▲ Pat Lee現已回流香港,建立自己品牌,從究多媒體工作。(攝影:湯炳強)

簡單來說,因為哥哥的影響,12歲時的Pat就喜歡看漫畫達至廢寢忘餐的地步,16歲立志成為漫畫家,當時滿懷熱血的他花了整整一年時間來繪畫一本厚達150頁的漫畫,然後寄往各大漫畫公司作毛遂自薦,當然,故事的發展並沒有一帆風順這回事,反而石沉大海卻是司空見慣得很。他說:

還記得16歲的時候,心裏產生一種繪畫的衝動,不停的去畫,150多頁的漫畫訴說著超級英雄警惡懲奸的故事。

事隔兩年,Pat跟父母說要成為一位漫畫家,他們沒有太大反對,母親還十分支持呢﹗不過,條件是他倆只答允給予Pat一年時間去努力,若然失敗就要再回校園。

當然,最終一年過後我仍然努力的去衝,哈......至於我人生中第一本繪畫的漫畫,我還留著一份copy準備送給哥哥的兒子,好等他知道舅父有多厲害,哈......

▲ 在Pat的漫畫生涯中最開心的一定是能夠當上蝙蝠俠漫畫的主編,因為蝙蝠俠在漫畫界中有著經典地位,因此,畫完了蝙蝠俠後,Pat離開了漫畫主筆位置後已感覺無憾。(攝影:湯炳強)

變形金剛開始.蝙蝠俠告終

說到Pat在畫壇上的轉捩點,一定不可不提《變形金剛》(Transformer),2002年他和哥哥買了版權推出漫畫系列,將日本和美國的漫畫風格合二為一,令當時零售商和讀者非常興奮,將《變形金剛》帶到暢銷榜中的冠軍長達6個月之久。

及後Pat轉戰Marvel和DC兩大漫畫陣營,很多大家耳熟能詳的角色都相繼在他手上出現,包括蜘蛛俠(Spiderman)、鐵甲奇俠(Iron Man)、變種特工(X-Men)和超人(Superman)等。當上主筆後,工作自然是日以繼夜的開始,可幸是主筆並不是一部繪畫機器,原來工作上都可以「選擇」。

▲ 曾經當上蜘蛛俠主編的Pat,這一幅作品裏蜘蛛俠的跳躍形態在今天看似普通不過,但原來這個動作是由他最早構思出來,影響至今。Pat說:「單是蜘蛛俠這動作我想了一整晚呢﹗」(攝影:湯炳強)

他指出,主筆和編輯要有充足溝通,就以他在Marvel為例,最初編輯詢問他在眾多超級英雄中想繪畫哪一個角色,例如會提出two team together(兩個角色合作),好像狼人(Wolverine)和The Punisher一起合作。

至於英雄人物的服裝設定亦有限制,但亦有可以天馬行空的時候,我當上《鐵甲奇俠》主筆時,為該角色創作了不同款式的戰衣。

及後Pat過檔DC,他生命中最重要的角色出現——蝙蝠俠(Batman)。繪畫過後,他的感想是:

蝙蝠俠對我個人來說,他是漫畫人的殿堂級人物,繪畫過後已經無憾。

的確,作為公司旗下最重要角色的主筆,壓力之大難以言喻,在催稿和截稿時間逼近時,通宵工作已成習慣,十間公司儼如第二個家,但熱情始終會燒到盡處,Pat於2010年毅然離開打拚多年的領域,回流香港成立INTERFERENCE媒體創作品牌。

年輕人不要放棄

成為外國公司旗下的漫畫家,看似遙不可及的事,但Pat都一一做到,與此同時,近年香港亦出現一批年青人在日本的漫畫比賽上取得佳績,證明本地臥虎藏龍者眾,對於要如何打入國際市場,Pat以過來人的身份給大家一個建議。他說:

市場上實在有太多artists了,所以一定要有個人風格。有很多artists比較害羞,但事實上你一定要盡量將你的artwork向外間展示,digital平台如facebook、Instagram或bookbaby.com是很好的渠道。

Pat表示,嘗試創作一個約5頁內容的storyline,在有限的版面中pick some character & make sure really cool。要做一個good storyteller很是重要,成功的,你可以更進一步成為director。看漫畫通常由左至右,之後再沿著zigzag軌道去看,大家嘗試在分鏡的處理上花點工夫。

當然,成功非僥幸,Pat也是從最低點一步一步累積而來。

以我自己為例,不下給人turn down百多次,年青人要抱著不要放棄的精神,keep going。

▲ 當年《變形金剛》的漫畫處於半紅不黑位置,就是憑Pat的帶領下令該漫畫在北美漫畫榜中穩佔6個月銷量冠軍,成為一時佳話,。圖中是他其中一幅最喜愛的封面作品。(圖片patleeart ig)

完美的復仇者

經歷了14年日以繼夜的漫畫生涯,Pat幾乎繪畫過所有大家熟悉的超級英雄人物,適逢這10年間電影幾乎全由漫畫中的英雄擔起整個市場,以資歷論,他可說是其中一位最有資格評論以上這些電影的創作人,被問到Marvel和DC的電影哪一齣最好?又或是如果電影劇情上有甚麼須要改動?Pat想了片刻說:

以《水行俠》為例,過往漫畫中他的造型都是金髮綠色緊身褲,但電影中出現長髮粗獷造型,帶給我驚喜。至於《復仇者聯盟》整個電影世界觀,由劇本撰寫和選角可以用完美來形容,Amazing﹗由故事到戰鬥場面都將漫畫完全立體化起來,看得我非常興奮,實在沒甚麼須要改動的了。

那麼你覺得哪一位演員最具漫畫中人的神髓?

我喜歡Batman Dark Knight系列、當中Heath Ledger和Arthur Fleck兩人飾演的《Joker》,而最具得漫畫中人神髓的,就一定非Robert Downey Jr所飾演的Tony Stark莫屬。

言談間Pat的眼中盡是光芒神彩,雖然他已告別了漫畫創作好一段日子,但身體流著的仍是漫畫的熱血,畢竟這位46歲的男生,最愛看的動畫仍是大友克洋的《卡基拉》和士郎正宗《攻殼機動隊》。

記者:何偉雄