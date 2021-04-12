【兩台大戰】ERROR透露保錡復出關鍵 193回應志偉言論：J2是甚麼？
ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（保錡）出席《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽時，回應TVB副總經理曾志偉的「ViuTV不是翡翠台同類競爭對手」言論。
原因是曾志偉出席《開心大綜藝》拜神儀式時，被問及收視有否壓力時指，ViuTV與翡翠台不是同類競爭對手：「ViuTV得4點收視，節目題材比較偏，不是翡翠台路線。」
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193霸氣回應
曾志偉以昨晚與《開心大綜藝》對撼的《最後一屆口罩小姐選舉》為例，作進一步評論：「我們選香港小姐就是香港小姐，不會戴住口罩，所以J2才是跟ViuTV比較收視的地方。」
他認為ViuTV與J2才較同類型，志偉亦表示要更將努力做好J2，表現更年輕化和關心香港。
對於曾志偉的言論，193在出席《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽回應傳媒時表示：「真的打不贏。」，但他卻好奇地反問：「J2是甚麼？」、「是不是40幾歲仍說是後生仔『傾吓偈』那位？」之後193更霸氣表示做好自己便好，因為自己一向不太在意電視收視。
保錡復出關鍵
另外，早前保錡因疑「出軌」導致人氣插水被「雪藏」，因此出席《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽時保持「冰封」狀態，要由隊友抬出來。
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ERROR成員接受TOPick訪問時，193解釋：「因為他仍在雪藏當中，所以硬了仍沒解凍。」Dee發揮搞笑本色：「所以我們抬他出來因為他動不了，其實他現在好點了，可以眨眼，但仍然說不到話，四肢不能動，你現在打他兩巴也行。」
當問到保錡何時復出，Dee回應：「看雪櫃甚麼時候壞。」193順著Dee的話稱：「有想過偷偷把雪櫃的電線拔掉，其實要看他狀況，調節好心理便解凍，融化出來。」
結果《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽由「浩南」鄭伊琪奪冠，亞軍「阿姨」徐蒨寧和季軍「細細粒」馮寶欣。
「肥腰」大熱倒灶只得第四名，曾參選港姐競選的「老闆娘」在決賽八強中排名第八。
同場加映：強尼訪問
記者：梁樂欣
撰文 : TOPick柴犬出動