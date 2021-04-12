【口罩小姐】大熱「浩南」鄭伊琪奪得冠軍　靚太「阿姨」徐蒨寧獲亞軍：多謝奶奶【多圖】

▲ ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》昨晚（11日）舉行，由「浩南」鄭伊琪、「阿姨」徐蒨寧及「細粒粒」馮寶欣奪得冠、亞、季軍。（梁樂欣 攝）

ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》昨晚（4月11日）舉行，由倪晨曦（Elva）、黃德斌及陳倩揚組成評判團，從ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（保錡）的四組佳麗中選出三甲，最後由「浩南」鄭伊琪、「阿姨」徐蒨寧及「細粒粒」馮寶欣分別奪冠、亞、季軍。

倪晨曦及黃德斌接受TOPick訪問分享評審準則，而「浩南」鄭伊琪、「阿姨」徐蒨寧及「細粒粒」馮寶欣於賽後也跟大家分享得獎感受。

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倪晨曦佩服參加者

《最後一屆口罩小姐選舉》舉行前，Elva倪晨曦大讚參賽者：「大家都很Ready，比之前更有自信，身型亦更Fit。」

Elva覺得因為戴着口罩會比較辛苦，所以佳麗參加此選舉共不容易：「而且在臉部被遮蓋三份之二的狀態下，很期待她們的Presentation、才藝，想通過更多方面去給予分數，只看外表真的很難去挑選。我會想看看她們是否真才實料，這兩方面需要再觀察一下。」

她想選一個與眾不同的佳麗：「不像普通的選美，可能要很斯文、端莊地走出來。因為隔着口罩並非看得最清楚，覺得會比較真性情，很有自信。最近的工作就是在鍛鍊，不只是興趣，而是工作一部分，令自己快速地修身也是一個藝人需要的工作。」

才藝表演精華回顧：

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黃德斌為佳麗感動

另一評審黃德斌則覺得，每位佳麗都一直在進步：「看見她們真的很專注去做一件事，也想在這件事上得到一些所要的。整體發揮上雖然未必是最好，但看見了她們的盡力，我覺得是很感動的。」

他又謂：「她們不會理會任何的批評，只希望自己做到最好。我沒有很大的準則，會看她們的臨場發揮會否令我對她們留下大印象，最重要是娛樂性豐富。」

泳裝環節：

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冠軍鄭伊琪想吃炸雞

結果《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽由「浩南」鄭伊琪登上冠軍寶座，亞軍為「阿姨」徐蒨寧，季軍則是「細細粒」馮寶欣。此外，除罩最靚獎得主為「三小辣」羅佩芝。

「浩南」鄭伊琪贏得口罩小姐冠軍，27歲的她是一名模特兒，並為2015年工展小姐季軍。她受訪時表示：「我真的很Surprise！沒想過可以在一個電視節目、大舞台內獲獎。小時候沒想過參加港姐，我沒有勇氣，老實說，參加這次比賽是朋友給我表格叫我去參選。」

談到參選原因，她說：「因為我想成為綜藝或飲食節目的主持，但卻沒任何途徑，我有經常留意ViuTV的不同節目。」

▲ 「浩南」鄭伊琪獲得冠軍及口罩配搭獎。（梁樂欣 攝）

鄭伊琪感慨指：「所有事都很Surprise，因為我不是網紅，背景不厚，只很努力去呈現自己給大家看，卻不知道別人是否喜歡。曾想過包裝自己，但發現這節目會拍很久，我還是做回自己，想觀眾應該不會很討厭我吧，原來社會是喜歡說話誠實的人。」

她坦言：「知道自己並非是最好，但願意用最大的力去追。沒想過觀眾及評判，以及這個台願意給予我機會去獲這個獎。」

比賽完美落幕，她直言：「第一時間想去吃，最想吃炸雞，開騷前已叫朋友幫我買，完成晚裝後便能叮熱吃。未來工作的方向暫未知道，若然觀眾喜歡看我的話，我也想繼續在熒幕上看見大家，可能也是綜藝或飲食節目，希望有這個機會。」

▲ 「阿姨」徐蒨寧獲得亞軍。（梁樂欣 攝）

靚媽徐蒨寧奪亞軍

育有一名女兒的「阿姨」徐蒨寧奪得亞軍，33歲的她為一名化妝師，最愛為自己及女生扮靚。

已為人母的她表示：「真的是意想不到，非常榮幸也很高興。奶奶好嘢！多謝我奶奶，她還幫我湊女兒及帶她來。其實很多謝家人，給予很大的支持和鼓勵我，因為我是個有家庭的人，若然缺乏了家人的支持和鼓勵，便不能放膽及用力去實現這事。」

徐蒨寧續指：「還有身邊的朋友，為了這次比賽碌了不少人情牌，已碌爆了，他們不但沒嫌棄，今天還過來幫助，當我的Helper、Dancer、排舞師、拍片等，全部都是好朋友。」

比賽結束後，她第一時間想去吃：「雖然現時的我並非很瘦，但其實也餓了很久，很想BBQ及吃澱粉質食物。飲食上更健康了，少油、少鹽及減少了澱粉質，但我沒有刻意減至很瘦的狀態，因為我不是一個骨感型女生，肉肉地但線條操靚一點也是一種美態。」

徐蒨寧坦言希望加入影視圈：「參選也是想入行，這是下一步目標，希望能實現。我是個化妝師，如能在節目中分享關於扮靚、化妝、畫眉也好。」

▲ 「細粒粒」馮寶欣獲得季軍。（梁樂欣 攝）

YouTuber馮寶欣獲季軍

曾為幼稚園教師的「細細粒」馮寶欣獲得季軍。30歲的她現為一名YouTuber，她最愛拍片跟大家分享吃喝玩樂資訊。

馮寶欣說：「整個節目內經歷了很多事，以及學習到很多事物，起初報名時是希望能克服自己的緊張，因為很容易遇到大場面便緊張，經過今次節目後，我都可以冷靜自己及表現自己出來，所以很開心。」

她很感謝身邊人，「多謝今次比賽內的表演有很多朋友幫助我，碌了很多很多張人情咭，我很多謝所有支持我的朋友。」

馮寶欣表示一直看好同為阿Dee組的對手「浩南」：「她一直也是我的心水，因為我們同組，起初Foul人時，阿Dee會問我們Foul誰好，我回答他浩南一直都是我的八強之選。她愈戰愈勇，有那份堅持，便知道她是我最大的競爭對手，所以一直都看好她。」

她第一時間也是想去吃直言：「很想吃炸雞、打邊爐，以及拍片。現在是人生中最瘦的時間，現時約42kg，但應該都瘦了5、6磅，體脂本身是26的，昨天量度時為18。節食、運動再加美容機，三管齊下。」

此外笑言未來要努力還「片債」：「這3個月比賽中，是完全停了拍片工作，因為想全心全意去做這個比賽，完成後便要還債。」

▲ 「三小辣」羅佩芝獲得除罩最靚獎。（梁樂欣 攝）

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記者：梁樂欣

同場加映：MIRROR專訪