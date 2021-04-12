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【食肆換氣量】工作小組公布食肆換氣量及空氣淨化設備指引　食肆須4月30日前提交證明書確認符合要求

社會 11:18 2021/04/12

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全港食肆須於本月底前，確保座位間換氣量達到每小時至少6次。（資料圖片）

全港食肆須於本月底前，確保座位間換氣量達到每小時至少6次。食肆換氣量規定工作小組今日（12日）公布「堂食餐飲處所換氣量及空氣淨化設備指引」，指若食肆換氣量未達到標準，可按實際情況加裝符合指定規格的空氣淨化設備，包括高效顆粒空氣過濾 (HEPA)和紫外線C技術 (UV-C) 設備等。食肆須在登記獲食環署確認後2天內，從食環署網頁下載告示以張貼於其處所入口，並全日24小時於其食肆入口處張貼。

有關指引分為多個部分，包括基本原理、換氣量計算方程式、提升換氣量的可行方法、符合指定規格的空氣淨化設備作為替代方案的理據、如何界定符合指定規格的標準；安裝、使用、維修、保養時就電工、屋宇裝備及消防等方面必須留心及依循的安全要點；登記程序及張貼告示細節、通風承辦商工序；及工作步驟流程圖等。詳情即看：【下一頁】

若食肆符合有關要求，須從食環署網頁上取得的指明格式證明書並經由註冊專門承建商（通風系統工程類別分冊）填報及簽署，並於4月30日或以前，在食環署網頁的指定位置上載已簽妥的證明書，以確認該處所已達每小時6次或以上的換氣量或已安裝符合指定規格的空氣淨化設備。

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責任編輯：陳子謙

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